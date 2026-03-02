' La Scortecata' di Emma Dante al Teatro Nuovo

Al Teatro Nuovo di Pisa va in scena ‘La Scortecata’, uno spettacolo scritto e diretto da Emma Dante. La rappresentazione è prevista per il 7 marzo alle 21:00 e il 8 marzo alle 18:00, con due repliche nello stesso fine settimana. Lo spettacolo coinvolge il pubblico con la sua interpretazione e si svolge in due date consecutive.

Il Teatro Nuovo di Pisa presenta lo spettacolo 'La Scortecata', testo e regia di Emma Dante, in programma sabato 7 marzo alle ore 21:00 e domenica 8 marzo alle ore 18:00. Ispirata liberamente al celebre Lo cunto de li cunti di Giambattista Basile, La Scortecata racconta una favola crudele e.

Al Teatro Camploy “L’angelo del focolare”, il nuovo spettacolo di Emma DanteProsegue con straordinario successo L’Altro Teatro, la rassegna del Comune di Verona realizzata in collaborazione con Arteven e dedicata ai linguaggi...

In Calabria il teatro “necessario” di Emma Dante. Parla la regista Leone d’oro alla CarrieraUn percorso stupefacente, culminato con l’assegnazione del Leone d’oro alla carriera della Biennale Teatro: Emma Dante aggiunge al suo cammino...

La Scortecata: Emma Dante Rivisita la Fiaba di Basile in un Teatro Visionario tra Tradizione e ContemporaneitàScopri La scortecata, l'ultimo lavoro di Emma Dante, un mix di tradizione e contemporaneità. Un viaggio tra desiderio, inganno e metamorfosi, dal palcoscenico seicentesco al presente. milano.cityrumors.it

‘Re Chicchinella’, al Giglio lo spettacolo scritto e diretto da Emma DanteLa regista e drammaturga è appena stata insignita del Leone d’oro alla carriera dalla Biennale Teatro 2026 ... luccaindiretta.it

Oggi “Bandiera” sbarca in Francia! Oggi “Les femmes savantes” di Emma Dante con la Comédie-Française e con al suo interno “Bandiera” verrà proiettata nei cinema francesi e io non posso esserne che onorata - facebook.com facebook

Emma Dante torna a Vicenza: "L’Angelo del Focolare" in scena al Teatro Astra x.com