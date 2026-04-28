Jesi (Ancona), 28 aprile 2026 - Il sipario sulla stagione teatrale del Teatro Pergolesi cala con una delle voci più potenti del panorama contemporaneo. Giovedì prossimo alle 21 Emma Dante porta in scena la sua personale e visionaria rilettura di Giambattista Basile, tra partiture fisiche e drammaturgia popolare. La stagione di prosa di Jesi, nata dalla sinergia tra la Fondazione Pergolesi Spontini, il Comune di Jesi e l’Amat, si conclude con un appuntamento di altissimo profilo artistico. "La Scortecata", testo e regia di Emma Dante, è una creazione ispirata a una delle novelle più celebri de Lo cunto de li cunti, il capolavoro seicentesco di Giambattista Basile che ha gettato le basi della fiaba letteraria mondiale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Emma Dante chiude la stagione di Jesi: al Pergolesil'incanto barocco de "La Scortecata"

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Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: A Jesi Emma Dante e La scortecata per un gran finale di stagione al Teatro Pergolesi; Amore e inganno, la firma di Emma Dante. La regista a Jesi con La Scortecata, novella scritta da Giambattista Basile; Emma Dante torna al Morlacchi con Re Chicchinella; La scortecata, di Emma Dante con Salvatore D’Onofrio e Carmine Maringola.

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