C’è anche l’idea Ferrari Confermato a Mestre il coach ha una clausola | può liberarsi per Forlì

A Mestre è stata confermata l’ipotesi di coinvolgere un coach con una clausola che gli permette di lasciare l’incarico per un’altra squadra. Si tratta di un’intesa che prevede un piano B e anche un piano C, nel caso in cui l’allenatore destinato a Forlì non accetti l’offerta che gli sarebbe stata proposta. La situazione riguarda il futuro della panchina e le possibili mosse della società.

Un piano B ed eventualmente anche un piano C. Nel caso in cui l’allenatore forlivese Francesco Nanni decidesse di non accettare l’offerta che Forlì parrebbe intenzionata a fargli, la Pallacanestro 2.015 vuole farsi trovare pronta e così ipotizza altre strade per la guida tecnica della prossima stagione. Due i nomi in ballo. Il primo è quello di Mattia Ferrari, milanese classe 1975, che dopo aver conquistato l’anno scorso la promozione in A2 con Mestre, in questo campionato l’ha guidata a una salvezza tranquilla che ha stupito molti addetti ai lavori: è arrivata 14ª, 2 punti davanti a Forlì, valorizzando diversi giovani (come Aromando, che è andato a rafforzare Pesaro per i playoff).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - C’è anche l’idea Ferrari. Confermato a Mestre, il coach ha una clausola: può liberarsi per Forlì Notizie correlate Leggi anche: Basket, ruggito Dole Rimini: dopo tre ko superata la Gemini Mestre dell'ex coach Mattia Ferrari Basket, Unieuro Forlì-Libertas Livorno. Coach Martino: "Spero il Palafiera ci dia una spinta importante"Unieuro Forlì alla vigilia di quella che potrebbe essere la partita decisiva della stagione e che potrebbe permettere ai biancorossi di gestire con... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: C’è anche l’idea Ferrari. Confermato a Mestre, il coach ha una clausola: può liberarsi per Forlì; Draft, anche Ferrari si dichiara eleggibile. Dopo Suigo un altro talento azzurro sogna l'Nba; Letargo precario; Jock Clear crede nella Ferrari: Hamilton uomo squadra, ma Leclerc può portarla al titolo. C’è anche l’idea Ferrari. Confermato a Mestre, il coach ha una clausola: può liberarsi per ForlìSe Nanni restasse a Trieste, la società potrebbe puntare sul 51enne ex Rimini, sorprendente con i neopromossi veneti. Sondato anche Fabrizi, vice di Martino. sport.quotidiano.net A Forlì è finito il ciclo di Martino: idea Ferrari per la panchinaChiusa una porta, si apre un portone? Alt, la stagione 2025-2026 della Pallacanestro 2.015 Forlì si è chiusa domenica con un derby dimenticabilissimo ... corriereromagna.it Buongiorno Tifosi e Tifose per noi è così non si discute. Oggi media day in quel di MIAMI, si ricomincia. Forza Ferrari Sempre #tuttipazzixlerosseferrariforeverwroooooom #ferrari #fblifestyle #SEMPRE - facebook.com facebook La #Ferrari riparte da Miami, #Vasseur: "Novità sull'aerodinamica, ma servono concentrazione e umiltà" x.com