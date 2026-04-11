Basket Unieuro Forlì-Libertas Livorno Coach Martino | Spero il Palafiera ci dia una spinta importante

Alla vigilia della partita tra Unieuro Forlì e Libertas Livorno, il coach della squadra di casa ha espresso la speranza che il Palafiera possa offrire un supporto determinante. La sfida rappresenta un momento cruciale della stagione, con i biancorossi che puntano a ottenere una vittoria fondamentale per affrontare con maggiore tranquillità i due ultimi derby della regular season, uno in trasferta e uno in casa.

Unieuro Forlì alla vigilia di quella che potrebbe essere la partita decisiva della stagione e che potrebbe permettere ai biancorossi di gestire con serenità i due derby conclusivi della regular season, a Pesaro ed in casa con la Fortitudo Bologna. Introducono Forlì - Livorno coach Antimo Martino. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Basket, l'Unieuro Forlì ferma la furia Redivo: i ragazzi di coach Martino sbancano il parquet di CividaleImpresa dell'Unieuro Forlì, i biancorossi si impongono di quattro lunghezze in trasferta: conquistati due punti chiave in ottica salvezza. Basket, al Palafiera arriva una Torino in gran forma: test di maturità per l'Unieuro di MartinoC'è grande attesa all'interno dell'Unieuro per la sfida settimanale di mercoledì, quando al Palafiera arriverà la Reale Mutua Torino per nel turno... Temi più discussi: Domenica l'Unieuro ospita Livorno: in arrivo circa 250 tifosi toscani; Unieuro Forlì–Libertas Livorno, al via la prevendita: biglietti nominali e 250 posti per gli ospiti; Pallacanestro Forlì 2015 vs Udine: Risultato in Diretta Streaming Serie A2 2024-2025; Basket A2, risultati e classifica: lotta serrata per il miglior posto in zona play-off. Sabato l'Unieuro ospita Livorno: disposto il divieto di vendita dei tagliandi per i tifosi toscaniAprirà mercoledì la prevendita dei biglietti del match tra Unieuro Forlì e Libertas Livorno in programma sabato alle 19 all’Unieuro Arena. Secondo il Protocollo d’intesa per l’introduzione di misure ... forlitoday.it Martino carico per Unieuro-Livorno: Spero che il Palafiera ci dia una spinta importanteL’Unieuro Forlì è alla vigilia di quella che potrebbe essere la partita decisiva della stagione contro Livorno (ore 19). Nuovo innesto fra i ... corriereromagna.it Ha aperto la prevendita dei biglietti del match tra Unieuro Forlì e Libertas Livorno in programma domenica alle 19 all’Unieuro Arena - facebook.com facebook