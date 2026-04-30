Cavalletti ora indaga anche l'antimafia | nel mirino i legami col boss Guerino Primavera
Le autorità stanno approfondendo le indagini sulla holding di Christian Delle Fave, proprietaria delle pasticcerie Cavalletti, ora sotto esame anche dall'antimafia. Secondo quanto riferito, il narcotrafficante Guerino Primavera avrebbe utilizzato alcuni dei locali della catena per incontri riservati. La direzione investigativa antimafia sta valutando eventuali collegamenti tra l’attività commerciale e le attività illecite del boss.
Anche la direzione investigativa antimafia indaga sulla holding di Christian Delle Fave, proprietaria del marchio di pasticcerie Cavalletti: il narcotrafficante Primavera usava i suoi locali per incontri riservati.🔗 Leggi su Fanpage.it
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