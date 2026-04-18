Caso Cavalletti adesso si indaga anche su una serie di furti sospetti nei locali dei Delle Fave
Le indagini sul caso Cavalletti si sono estese includendo anche una serie di furti sospetti nei locali dei Delle Fave. Dopo i primi provvedimenti cautelari, Rita Delle Fave e Brunella Desideri sono finite in carcere, mentre Cristina Gigli si trova agli arresti domiciliari. Le autorità continuano a lavorare per chiarire la situazione e approfondire i legami tra le diverse attività coinvolte. La ricerca di elementi nuovi prosegue senza sosta.
Le indagini non sono finite. Dopo i primi provvedimenti cautelari che hanno portato all'arresto di Rita Delle Fave e Brunella Desideri, finite in carcere, e di Cristina Gigli, ai domiciliari, l'indagine sulla galassia dei locali riconducibili ai Delle Fave continua. Chi indagata non vuole.🔗 Leggi su Romatoday.it
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Panoramica sull’argomento
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Da quando è scoppiato il caso la situazione si è allargata a macchia d'olio. Sono tante le segnalazioni arrivate alla redazione di RomaToday che raccontano di un modus operandi che si ripete. La galassia delle società che riconducono a ‘Cavalletti Caffè’, o facebook