Cattolica diventa un giardino | inaugurata la storica mostra-mercato dei fiori

Da venerdì 30 aprile a lunedì 3 maggio, Cattolica ospita la 54esima edizione di “Cattolica in fiore”, una mostra-mercato dedicata ai fiori. Questa mattina, davanti a palazzo Mancini, si è svolta l’inaugurazione ufficiale dell’evento, che ha portato nel centro della città un’esposizione di piante, prodotti floreali e specialità locali. La manifestazione trasforma il centro storico in un grande spazio ricco di colori e profumi.

Da venerdì (30 aprile) e fino al 3 maggio, Cattolica è Regina dei fiori. Inaugurata questa mattina, davanti a palazzo Mancini, “Cattolica in fiore”, la 54esima edizione della storica mostra-mercato, che ha trasformato il cuore della città in un grande giardino pieno di colori, profumi e sapori. A.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Mostra mercato piante e fiori al Giardino dell'OrticolturaDal 25 aprile al 3 maggio 2026 torna presso il Giardino dell'Orticoltura, la mostra mercato primaverile di piante e fiori, manifestazione storica che... Torna ‘Cattolica in fiore’, la storica mostra mercato con i migliori florovivaisti da tutta Italia: le date del 2026Cattolica, 24 aprile 2026 – Più espositori, oltre 100, provenienti da tutta Italia, dal Piemonte alla Sicilia, passando per Lombardia, Veneto,... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Torna ‘Cattolica in fiore’, la storica mostra mercato con i migliori florovivaisti da tutta Italia: le date del 2026; Mostre e fiere di piante e fiori: il calendario di maggio; Ponte del Primo Maggio in Emilia-Romagna: concerti, mostre, crociere sul Po, manieri storici, parchi divertimento e tanto altro; Cattolica in Fiore 2026: mostra-mercato, trekking e mostre dal 30. Inaugurata Cattolica in Fiore: la Regina diventa un grande giardino urbanoGli stand dei migliori florovivaisti provenienti da tutta Italia presenteranno fiori e piante ornamentali di ogni tipo, specie rare ed esotiche ... altarimini.it Cattolica in fiore: domani taglio del nastro per la tradizionale fiera dei florovivaistiCi siamo, domani, giovedì 30 aprile, alle ore 10, in piazza Roosevelt, si inaugura Cattolica in fiore, 54° edizione della storica mostra-mercato, che dal 30 ... chiamamicitta.it Inaugurata Cattolica in Fiore: "la Regina" diventa un grande giardino urbano Leggi qui: https://altarimini.it/inaugurata-cattolica-in-fiore-la-regina-diventa-un-grande-giardino-urbano.php - facebook.com facebook Gli stand dei migliori florovivaisti provenienti da tutta Italia presenteranno fiori e piante ornamentali di ogni tipo, specie rare ed esotiche #Cattolica #Attualita x.com