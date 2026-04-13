Calcio Seconda Categoria | Crespina la festa è pronta

Nella giornata della ventisettesima del campionato di Seconda Categoria, girone G, si sono disputate otto partite. Sette di queste si sono concluse con la vittoria di una delle squadre in campo, mentre una gara si è conclusa con un pareggio. La giornata si è svolta senza incidenti e ha visto la partecipazione di tutte le squadre del girone.

Pisa 13 aprile 2026 – In Seconda Categoria, girone G, la ventisettesima giornata di campionato ha registrato ben sette vittorie ed un solo pareggio. Quattro vittorie interne e tre esterne, ventiquattro le reti realizzate. A tre giornate dalla fine il Crespina è in testa alla classifica con sessantatre punti, ben nove di vantaggio sul Corazzano a cinquantaquattro. In questo turno entrambe hanno vinto in trasferta: il Crespina ha espugnato 1 – 3 il terreno della Sanromanese Valdarno, mentre il Corazzano ha vinto allo “Scirea” di Arena Metato contro il Pontasserchio. Al terzo posto le Capanne che calano il poker a Santa Maria a Monte imponendosi 0 – 4.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calcio. Seconda Categoria: Crespina, la festa è pronta Calcio. Seconda: Crespina al comandoPisa 26 gennaio 2026 – In Seconda Categoria la terza giornata del girone di ritorno ha registrato due vittorie interne, altrettante esterne e due... Calcio. Seconda: Crespina allunga, Tirrenia tremaPisa 16 febbraio 2026 – In Seconda Categoria la ventunesima giornata del girone G ha visto diciannove reti realizzate, nove dalle squadre di casa e...