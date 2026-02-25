Maxi sequestro a Catania | confiscati 2.000 prodotti contraffatti alla Fiera

ABBONATI A DAYITALIANEWS Blitz della Guardia di Finanza in via Teocrito. Operazione della Guardia di Finanza di Catania, che ha portato al sequestro di circa 2.000 articoli contraffatti nel cuore della città. Il controllo è stato effettuato in via Teocrito, nei pressi dello storico mercato cittadino della “fera o luni”, durante una serie di verifiche mirate al contrasto della vendita di merce illegale. L’intervento rientra nelle attività di monitoraggio del territorio condotte dal Comando Provinciale etneo contro il commercio di prodotti falsificati. Nel mirino un venditore ambulante. I finanzieri del I Gruppo di Catania hanno controllato un’attività di commercio ambulante gestita da un uomo di origine bengalese. Durante l’ispezione sono stati rinvenuti e sequestrati accessori per smartphone, portachiavi, cuffie, cover e giocattoli riportanti marchi noti, riprodotti senza autorizzazione. Tra i brand contraffatti figurano nomi di primo piano come Apple, JBL, Lilo & Stitch, Super Mario, Pokémon, Nike, Adidas, Gucci e Louis Vuitton. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

