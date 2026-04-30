Nella giornata di oggi, i Carabinieri hanno effettuato un intervento a Catania che ha portato all’arresto di due parcheggiatori trovati recidivi e alla scoperta di un motociclista in possesso di un veicolo rubato. Le forze dell’ordine hanno fermato i due uomini che svolgevano attività di parcheggio abusivo, mentre un altro soggetto è stato individuato con una motocicletta risultata oggetto di furto. L’operazione si inserisce in una serie di controlli finalizzati a contrastare il fenomeno.

? Cosa sapere Carabinieri fermano due parcheggiatori recidivi e un motociclista con mezzo rubato a Catania.. L'operazione in viale Ruggero di Lauria e via Battello genera sanzioni per 1.558 euro.. I carabinieri della pattuglia mobile di zona della compagnia di Catania Piazza Dante, insieme alle squadre del 12° Reggimento Sicilia, hanno sventrato un sistema di gestione abusiva dei parcheggi con denunce per recidivi in viale Ruggero di Lauria e via Battello. L’operazione di controllo territoriale ha colpito due figure già note alle forze dell’ordine. In viale Ruggero di Lauria, un uomo di 52 anni, cittadino di Catania, è stato sorpreso mentre guidava le manovre degli automobilisti per occupare spazi pubblici; si tratta di un soggetto già sanzionato in passato per la medesima attività.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Catania, raid dei Carabinieri: stop ai parcheggiatori e al furto di moto

Catania, furto di un’auto e folle fuga: arrestati dalla polizia due giovani di Biancavilla

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