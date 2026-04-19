Movida sicura otto parcheggiatori abusivi sanzionati | centinaia di controlli e multe per violazioni stradali

Durante il fine settimana, le forze dell’ordine hanno svolto numerosi controlli nella zona della movida, sanzionando otto parcheggiatori abusivi. Sono stati effettuati centinaia di controlli e sono state comminate multe per violazioni del codice della strada. L’intervento è stato organizzato tramite un’ordinanza del questore, in conformità con le decisioni del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e il rispetto delle norme.

Come ogni fine settimana, anche questo weekend è stato caratterizzato da un articolato servizio di controllo interforze, predisposto con ordinanza del questore di Catania, nell’ambito di quanto concordato dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, in modo da garantire il.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Controlli tra le vie della movida, sanzionati 9 parcheggiatori abusiviIl dispositivo interforze, coordinato dalla polizia, si è concentrato anche sui controlli in alcune attività commerciali, finalizzati a verificare il... Movida sicura, multati cinque parcheggiatori abusivi: sanzioni stradali per oltre 50 mila euroLe infrazioni stradali più comuni, rilevate durante i controlli tra le vie della movida, riguardano: la mancata revisione, l’assenza di copertura... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Movida sicura a Catania: oltre 400 controlli, sanzioni e stretta su parcheggiatori abusivi; Movida sicura a Catania: tutte le multe e i sequestri di questo weekend; Parcheggiatori abusivi, stretta nel Decreto Sicurezza. Trantino: Accolta la nostra sollecitazione per arresto in caso di recidiva; Movida sotto controllo a Catania: 400 persone identificate, raffica di sanzioni e stretta su abusivi e guida pericolosa. Movida sicura senza vetro e lattine in centro. Il sindaco: Misura in linea con altre cittàL’ordinanza per la movida sicura che vieta la somministrazione di bevande in vetro o lattine in tutto il centro? È identica a quella che in Italia viene applicata da anni in tutte le città ... lanazione.it ’Movida sicura’, controlli e denunce. Nel mirino abusi di droga e alcol‘Movida’ sicura, denunce per possesso di droga, sanzioni in un bar e patenti ritirate. Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte dei carabinieri della compagnia di Comacchio, impegnati ... ilrestodelcarlino.it Bollino per la movida sicura x.com Caserta: Movida Sicura”: maxi-operazione interforze coordinata dalla Polizia di Stato Nell’ambito di un’intensificata attività di controllo del territorio finalizzata a garantire la sicurezza e la legalità nei luoghi della movida, la Polizia di Stato di Caserta ha coordin facebook