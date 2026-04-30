Catania Book Festival | 13.000 lettori accendono la cultura nel Sud

Dal 24 al 26 aprile si è svolta la sesta edizione del Catania Book Festival, a cui hanno partecipato circa 13.000 lettori. L’evento ha visto coinvolte librerie, autori e case editrici, con numerose iniziative dedicate alla promozione della lettura nel Sud Italia. Durante le giornate si sono svolti incontri, presentazioni e attività per il pubblico di tutte le età, contribuendo a portare la cultura nel centro della città.

? Cosa sapere 13.000 lettori hanno partecipato alla sesta edizione del Catania Book Festival dal 24 al 26 aprile.. L'evento al Palazzo della Cultura consolida il ruolo di Catania come polo letterario del Sud.. Tredicimila presenze registrate tra il 24 e il 26 aprile presso il Palazzo della Cultura per la sesta edizione del Catania Book Festival, un traguardo che trasforma l’iniziativa in un pilastro culturale del Sud Italia. Il bilancio finale della manifestazione, che si è svolta nel cuore della città catanese, evidenzia come il progetto sia ormai giunto a una fase di piena maturità. Secondo quanto riportato da Simone Dei Pieri, l’ideatore...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catania Book Festival: 13.000 lettori accendono la cultura nel Sud Notizie correlate Catania Book Festival 2026, Dei Pieri: “Trasformare la cultura in infrastruttura permanente e accessibile a tutti”"In vista della corsa a Capitale Italiana della Cultura, servono biblioteche di quartiere e hub sociali come pilastri di un welfare culturale... Catania Book Festival, la 6° edizione consacra la rassegna tra i grandi appuntamenti culturali del SudTredicimila presenze in tre giorni, ospiti internazionali e un programma capace di intrecciare letteratura, memoria, diritti civili e nuove... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Catania Book Festival, la 6° edizione consacra la rassegna tra i grandi appuntamenti culturali del Sud; Sesta edizione Catania Book Festival, 13.000 presenze in tre giorni; Il Maggio dei Libri 2026 del Comune di Catania Notizie; Catania Book Festival chiude con 13mila presenze: da progetto a festival maturo tra memoria, diritti e nuove narrazioni. Sesta edizione Catania Book Festival, 13.000 presenze in tre giorniLa sesta edizione del Catania Book Festival, ospitata dal 24 al 26 aprile al Palazzo della Cultura, segna un passaggio decisivo per la manifestazione: da progetto in crescita a festival maturo, ormai ... ansa.it Catania Book Festival, la sesta edizione consacra la rassegna tra i grandi appuntamenti culturali del SudTredicimila presenze in tre giorni, ospiti internazionali e un programma capace di intrecciare letteratura, memoria, diritti civili e nuove narrazioni. La sesta edizione del Catania Book Festival, osp ... ienesiciliane.it Catania Book Festival chiude con 13mila presenze: da progetto a festival maturo tra memoria, diritti e nuove narrazioni Bilancio più che positivo con ospiti internazionali e un programma che ha intrecciato letteratura, memoria, diritti civili e nuove narrazioni Leg - facebook.com facebook #NessunDogma è al Catania Book Festival fino a domenica, grazie al circolo Uaar di #Catania con uno stand al Palazzo della Cultura. E domani alle 12:00 ci trovate anche al Museo Emilio Greco per il laboratorio partecipativo “Il mio consultorio”. x.com