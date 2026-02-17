Catania Book Festival 2026 Dei Pieri | Trasformare la cultura in infrastruttura permanente e accessibile a tutti
Dei Pieri ha annunciato che il Catania Book Festival 2026 punta a trasformare la cultura in un elemento permanente della città. La sua proposta prevede di creare spazi culturali accessibili nei quartieri e di collegarli con programmi formativi rivolti a tutte le fasce di età. Questa strategia potrebbe cambiare il volto di Catania, rendendo la cultura parte integrante della vita quotidiana dei cittadini.
"In vista della corsa a Capitale Italiana della Cultura, servono biblioteche di quartiere e hub sociali come pilastri di un welfare culturale stabile" Uno sviluppo di Catania sul fronte culturale è davvero possibile, ma solo se la cultura diventa un’infrastruttura stabile della città, radicata nei quartieri, integrata con la formazione e accessibile a tutti. È questo il punto fermo indicato da Simone Dei Pieri, ideatore e direttore del Catania Book Festival, mentre la città è in finale per il titolo di Capitale Italiana della Cultura e il festival si prepara alla nuova edizione in programma dal 24 al 26 aprile al Palazzo della cultura.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Una nuova vita per la “Città dei Bambini”, Bressa: «Un luogo accessibile a tutti per socialità e gioco»
La Giunta comunale di Padova ha dato il via libera alla riqualificazione del parco giochi “Città dei Bambini” in via Sant’Eufemia.
Catania Book Festival 2026: Dal 24 al 26 aprile 2026 torna il Catania Book Festival, uno degli appuntamenti culturali più attesi in Sicilia. L'edizione del prossimo anno porterà con sé una novità: l'ingresso gratuito per tutti gli studenti fino alla terza media.
