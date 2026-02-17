Catania Book Festival 2026 Dei Pieri | Trasformare la cultura in infrastruttura permanente e accessibile a tutti

Dei Pieri ha annunciato che il Catania Book Festival 2026 punta a trasformare la cultura in un elemento permanente della città. La sua proposta prevede di creare spazi culturali accessibili nei quartieri e di collegarli con programmi formativi rivolti a tutte le fasce di età. Questa strategia potrebbe cambiare il volto di Catania, rendendo la cultura parte integrante della vita quotidiana dei cittadini.

"In vista della corsa a Capitale Italiana della Cultura, servono biblioteche di quartiere e hub sociali come pilastri di un welfare culturale stabile" Uno sviluppo di Catania sul fronte culturale è davvero possibile, ma solo se la cultura diventa un’infrastruttura stabile della città, radicata nei quartieri, integrata con la formazione e accessibile a tutti. È questo il punto fermo indicato da Simone Dei Pieri, ideatore e direttore del Catania Book Festival, mentre la città è in finale per il titolo di Capitale Italiana della Cultura e il festival si prepara alla nuova edizione in programma dal 24 al 26 aprile al Palazzo della cultura.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

La Giunta comunale di Padova ha dato il via libera alla riqualificazione del parco giochi “Città dei Bambini” in via Sant’Eufemia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.