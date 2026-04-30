Castelvenere accordo quadro per un nuovo Istituto Alberghiero

A Castelvenere è stato firmato un accordo quadro riguardante la creazione di un nuovo Istituto Alberghiero. Alla cerimonia hanno partecipato il Presidente della Provincia di Benevento e il Sindaco del Comune. L'iniziativa mira a sviluppare un nuovo centro di formazione nel settore alberghiero e ristorazione. L'accordo stabilisce i principi e le modalità di collaborazione tra le istituzioni coinvolte. La firma si è svolta nel rispetto delle procedure previste e senza altre dichiarazioni pubbliche.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi e il Sindaco di Castelvenere Alessandro Di Santo hanno sottoscritto stamani alla Rocca dei Rettori un Accordo Quadro per realizzare la nuova sede dell’Istituto professionale “Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera”, sede coordinata dell’Istituto d’Istruzione Superiore Faicchio – Castelvenere. L’intesa, che rientra nel contesto dei programmi per promuovere la realizzazione di opere pubbliche grazie alle sinergie istituzionali tra gli enti locali, intende realizzare un edificio ex novo, da destinare a nuova sede dell’Istituto professionale da ubicare, come indicato dall’Amministrazione Comunale, nell’area dell’esistente campo sportivo di Castelvenere.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Castelvenere, accordo quadro per un nuovo Istituto Alberghiero Notizie correlate Castelvenere, incontro su alimentazione sostenibile e cultura del vino all’AlberghieroSi è svolto il 18 marzo, nella sala ristorante dell’Istituto Alberghiero di Castelvenere, il primo incontro formativo di orientamento in uscita dal... Alberghiero di Castelvenere, formazione su alimentazione sostenibile e cultura del vinoA guidare l’incontro sono stati i docenti dell’Università degli Studi del Molise: la dietista Giulia Guarino e le biologhe nutrizioniste Aurora...