Gli studenti del triennio e i corsisti del serale di un istituto alberghiero a Castelvenere hanno partecipato a un progetto dedicato alla formazione sull’alimentazione sostenibile e sulla cultura del vino. L’iniziativa, rivolta a giovani e adulti, ha previsto diverse sessioni di approfondimento e attività pratiche nel settore enogastronomico. Il progetto si è svolto nel corso delle ultime settimane, coinvolgendo numerosi partecipanti.

A guidare l’incontro sono stati i docenti dell’Università degli Studi del Molise: la dietista Giulia Guarino e le biologhe nutrizioniste Aurora Giarrusso e Denise Santone, che hanno offerto agli studenti una panoramica scientifica e pratica sull’educazione alimentare.Il titolo dell’incontro, “Le basi scientifiche per scelte consapevoli”, ha orientato il percorso formativo verso la comprensione dei principi fondamentali della nutrizione, con particolare attenzione alla salute e alla costruzione di un piatto equilibrato. Accanto alla parte teorica, i partecipanti sono stati coinvolti in attività pratiche, durante le quali hanno progettato un’intera giornata alimentare bilanciata, elaborando proposte per colazione, spuntini, merende, pranzo e cena. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Alberghiero di Castelvenere, formazione su alimentazione sostenibile e cultura del vino

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