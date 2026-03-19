Castelvenere incontro su alimentazione sostenibile e cultura del vino all’Alberghiero

All’Alberghiero di Castelvenere si è svolto un incontro dedicato all’alimentazione sostenibile e alla cultura del vino, coinvolgendo studenti e corsisti in un evento formativo. Durante l’iniziativa sono stati affrontati temi legati al diritto alimentare e alle tradizioni locali legate alla produzione vinicola. L’evento ha visto la partecipazione di docenti e professionisti del settore che hanno condiviso conoscenze e pratiche legate a queste tematiche.

Si è svolto il 18 marzo, nella sala ristorante dell’Istituto Alberghiero di Castelvenere, il primo incontro formativo di orientamento in uscita dal titolo “Alimentazione sostenibile. Cultura e consumo del vino”. L’iniziativa ha coinvolto studenti del corso diurno e corsisti del serale, offrendo un’importante occasione di approfondimento su temi attuali e di grande rilevanza. A guidare l’incontro sono stati i docenti dell’Università degli Studi del Molise, il professor Lorenzo Paoloni, ordinario di diritto agrario, e il professor Federico Pernazza del dipartimento giuridico. Durante il convegno sono stati affrontati diversi aspetti legati... 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Castelvenere, incontro su alimentazione sostenibile e cultura del vino all’Alberghiero Articoli correlati Castelvenere, sette istituti alberghieri in gara per il Concorso “Vino, Mixologia e Cucina”Gli istituti in gara sono stati: IIS Aldo Moro di Montesarchio, IPSAR Le Streghe di Benevento, Istituto omnicomprensivo De Filippo – Don Diana di... Nell'istituto Alberghiero De Cecco l'open day sulla cultura del caffè e del Latte ArtOpen Day nell’istituto alberghiero Ipssar “De Cecco” di Pescara sulla Cultura del Caffè e del Latte Art. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Castelvenere incontro su alimentazione... Argomenti discussi: Castelvenere, rotatoria a San Tommaso: svolta dopo le sollecitazioni. All’Alberghiero di Castelvenere studenti a confronto con gli esperti su vino e sostenibilitàSi è svolto il 18 marzo, nella sala ristorante dell’Istituto Alberghiero di Castelvenere, il primo incontro formativo di orientamento in uscita dal titolo Alimentazione sostenibile. Cultura e consumo ... ntr24.tv Alberghiero Castelvenere, focus su alimentazione sostenibile e cultura del vinoAnalizzati anche i profili giuridici, economici e sociali connessi al consumo ... msn.com