Mercato dei libri in crescita | +3,4% di incassi e +2,5% di copie nei primi tre mesi del 2026 grazie a 60 milioni del bonus biblioteche

Nei primi tre mesi del 2026, il mercato dei libri registra un incremento del 3,4% negli incassi e del 2,5% nelle copie vendute rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questa crescita è stata favorita dall'utilizzo di circa 60 milioni di euro destinati al bonus biblioteche, che ha contribuito a sostenere le vendite e l'acquisto di libri. I dati ufficiali mostrano un andamento positivo per il settore editoriale in questa fase iniziale dell’anno.

Il nuovo anno porta ottime notizie per gli amanti della lettura e per l'intero comparto editoriale. Il bilancio dei primi tre mesi del 2026, infatti, è decisamente incoraggiante. Gli italiani sono tornati a riempire gli scaffali, acquistando un numero maggiore di volumi rispetto allo scorso anno. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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