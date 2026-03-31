Nuova proprietà del castello a Muggia è boom di visitatori | Tanti eventi in programma
Lo scorso fine settimana, il castello di Muggia ha registrato oltre 900 ingressi durante la manifestazione “Castelli aperti Fvg”. La nuova proprietà ha annunciato un calendario ricco di eventi per i prossimi mesi, attirando un numero crescente di visitatori. La partecipazione si è mostrata superiore alle aspettative, con numerosi visitatori che hanno approfittato dell’occasione per visitare la struttura e partecipare alle attività programmate.
Nel fine settimana appena trascorso sono tante le persone che hanno scelto di visitare il maniero. Molti i triestini, ma anche tanti turisti. La soddisfazione dei nuovi proprietari: "Il prossimo evento che organizzeremo si terrà a Pasquetta, riservato ai bambini, con una caccia alle uova e altri intrattenimenti" Sono più di 900 gli ingressi registrati lo scorso weekend al castello di Muggia in occasione della manifestazione “Castelli aperti Fvg”. Sabato mattina e domenica, nell’arco di tutta la giornata, sono tante le persone che hanno scelto di visitare il maniero, molti triestini ma anche tanti turisti, italiani e stranieri. Si tratta... 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Articoli correlati
Castello di Padernello, il mercato Slow Food e il Mastio che si svela ai visitatori: il calendario eventi 2026Borgo San Giacomo, 13 gennaio 2026 – Luogo vivo della cultura e del territorio, legato al cibo sostenibile e alla biodiversità.
Leggi anche: Tanti gli eventi in programma: libri, docufilm, copie anastatiche, podcast, serie tv, opere teatrali, concerti, tour ed eventi in tutta Italia. Primo appuntamento il 6 marzo
Una raccolta di contenuti
Discussioni sull' argomento Visite guidate al Castello di Muggia oggi e domani; Castello di Duino: firmato l'accordo tra Promoturismo e la proprietà, ecco quando la visita è gratis; FVGcard: ingresso gratuito al Castello di Duino grazie al nuovo accordo con PromoTurismoFVG; Casteldidone, il Castello Mina della Scala inaugura gli eventi 2026 sabato 28 marzo.
Castello di Duino gratis con la FVGcard: nuova svolta per il turismo, come ottenerlaCastello di Duino gratis con FVGcard: nuova opportunità turistica in Friuli Venezia Giulia per visitatori italiani e stranieri. nordest24.it
Un giovane è stato visto saltare oltre gli spuntoni. La nuova proprietà al lavoro per rafforzare la sicurezza. Un anno fa la murature degli accessi - facebook.com facebook
“La #RegioneFVG ha inviato richiesta formale di incontro con la nuova proprietà di Friupress, recentemente ceduta al fondo Accursia Capital. Nessuna crisi aziendale in atto”. Così oggi in Aula l’assessore @SergioBini68 tinyurl.com/mr2w9jzv x.com