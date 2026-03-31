Lo scorso fine settimana, il castello di Muggia ha registrato oltre 900 ingressi durante la manifestazione “Castelli aperti Fvg”. La nuova proprietà ha annunciato un calendario ricco di eventi per i prossimi mesi, attirando un numero crescente di visitatori. La partecipazione si è mostrata superiore alle aspettative, con numerosi visitatori che hanno approfittato dell’occasione per visitare la struttura e partecipare alle attività programmate.

Nel fine settimana appena trascorso sono tante le persone che hanno scelto di visitare il maniero. Molti i triestini, ma anche tanti turisti. La soddisfazione dei nuovi proprietari: "Il prossimo evento che organizzeremo si terrà a Pasquetta, riservato ai bambini, con una caccia alle uova e altri intrattenimenti" Sono più di 900 gli ingressi registrati lo scorso weekend al castello di Muggia in occasione della manifestazione “Castelli aperti Fvg”. Sabato mattina e domenica, nell’arco di tutta la giornata, sono tante le persone che hanno scelto di visitare il maniero, molti triestini ma anche tanti turisti, italiani e stranieri. Si tratta... 🔗 Leggi su Triesteprima.it

© Triesteprima.it - Nuova proprietà del castello, a Muggia è boom di visitatori: "Tanti eventi in programma"

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