Castellaneta Scalera | Lavori al Pronto Soccorso troppo lenti situazione preoccupante

Il consigliere regionale Antonio Paolo Scalera ha effettuato un sopralluogo presso il Presidio ospedaliero San Pio di Castellaneta, focalizzandosi sui lavori di ristrutturazione e riorganizzazione del Pronto Soccorso. Durante la visita, ha rilevato che i lavori avanzano troppo lentamente, definendo la situazione come preoccupante. Scalera è anche segretario della Commissione Sanità e ha espresso preoccupazioni riguardo ai tempi di completamento delle opere.

Tarantini Time Quotidiano Sopralluogo del consigliere regionale Antonio Paolo Scalera, segretario della Commissione Sanità, al Presidio ospedaliero San Pio di Castellaneta per verificare lo stato dei lavori di ristrutturazione e riorganizzazione del Pronto Soccorso. Secondo Scalera, il cantiere starebbe procedendo con forti ritardi rispetto al cronoprogramma previsto, generando disagi sia per gli utenti sia per il personale sanitario. “Questa mattina ho effettuato un sopralluogo presso il Presidio Ospedaliero San Pio di Castellaneta per verificare personalmente lo stato dei lavori di ristrutturazione e riorganizzazione del Pronto Soccorso....🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Castellaneta, Scalera: “Lavori al Pronto Soccorso troppo lenti, situazione preoccupante” Notizie correlate Lavori al pronto soccorso. Termineranno entro giugnoSono iniziati lunedì i lavori che riguardano l’ospedale argentano, più precisamente l’area del Pronto Soccorso, finanziati dal Pnrr. Lavori al pronto soccorso: modifiche temporanee alla viabilitàDa domani 13 marzo riorganizzati accessi e parcheggi per consentire l’avvio del cantiere e garantire la continuità del servizio sanitario In vista... Aggiornamenti e dibattiti Lavori al pronto soccorso. Termineranno entro giugnoSono iniziati lunedì i lavori che riguardano l’ospedale argentano, più precisamente l’area del Pronto Soccorso, finanziati dal Pnrr. Per tutta la durata dei lavori, che proseguiranno nelle prossime ... ilrestodelcarlino.it Partono i lavori al pronto soccorso di BiellaI servizi saranno comunque garantiti. Intervento sarà chiuso a giugno. Partono i lavori al pronto soccorso di Biella ... laprovinciadibiella.it