lavori al pronto soccorso termineranno entro giugno

Sono partiti lunedì i lavori di ristrutturazione del Pronto Soccorso dell’ospedale di Argentano. Gli interventi, finanziati con fondi del Pnrr, dureranno fino a giugno. La struttura si prepara a ricevere miglioramenti importanti, mentre i pazienti continueranno ad accedere normalmente.

Sono iniziati lunedì i lavori che riguardano l’ ospedale argentano, più precisamente l’area del Pronto Soccorso, finanziati dal Pnrr. Per tutta la durata dei lavori, che proseguiranno nelle prossime settimane, sarà assicurata la regolare attività sanitaria. Durante tutte le fasi del cantiere saranno infatti garantiti sia gli accessi pedonali e sia quelli per i veicoli. Nelle prime fasi, gli interventi interesseranno principalmente gli spazi della camera calda. Tuttavia, non ci saranno impatti sugli accessi pedonali e carrabili. Però, a partire da lunedì 16 febbraio, l’area della camera calda subirà una lieve riduzione, consentendo la realizzazione della parete divisoria del cantiere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Approfondimenti su Pronto Soccorso Argentano

Questa mattina si accendono i lavori di restyling di Corso Garibaldi.

