Lavori al pronto soccorso | modifiche temporanee alla viabilità

A partire da venerdì 13 marzo, in vista dei lavori programmati al pronto soccorso dell’ospedale della Valtiberina, saranno attuate modifiche temporanee alla viabilità e agli accessi all’area sanitaria. Queste modifiche rimarranno in vigore fino al completamento degli interventi, previsto per lunedì 16 marzo. Le variazioni interesseranno le strade e i percorsi di accesso all’ospedale.

Da domani 13 marzo riorganizzati accessi e parcheggi per consentire l’avvio del cantiere e garantire la continuità del servizio sanitario In vista dell’avvio dei lavori programmati al pronto soccorso dell’ospedale della Valtiberina, previsto per lunedì 16 marzo, a partire da domani, venerdì 13 marzo, saranno attivate alcune modifiche temporanee alla viabilità e agli spazi di accesso all’area sanitaria fino alla fine dei lavori. Le misure sono state predisposte per consentire lo svolgimento dei lavori garantendo allo stesso tempo la piena operatività del servizio di emergenza. Sarà chiuso l’attuale passo carrabile di accesso al pronto soccorso, sia in ingresso che in uscita. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

