La Zeppoleria da Geppino chiude per un giorno | apre Lievitum Trattoria Napoletana

La Zeppoleria da Geppino chiude per un giorno, domani, 10 febbraio, per l’inaugurazione di Lievitum Trattoria Napoletana. I gestori hanno deciso di chiudere il locale per tutta la giornata, così da partecipare all’evento e accogliere i clienti nella nuova trattoria napoletana nel centro di Avellino. La chiusura temporanea riguarda solo questa giornata, mentre il locale riaprirà regolarmente mercoledì.

NUOVA APERTURA: LIEVITUM TRATTORIA NAPOLETANA Nel video comunichiamo anche la data di inaugurazione dove sarà tutto offerto da Lievitum Dillo subito a tutti, ti aspettiamo per farti provare la nostra cucina napoletana in corso Umberto 38, Av facebook