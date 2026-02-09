La Zeppoleria da Geppino chiude per un giorno | apre Lievitum Trattoria Napoletana

9 feb 2026

La Zeppoleria da Geppino chiude per un giorno, domani, 10 febbraio, per l’inaugurazione di Lievitum Trattoria Napoletana. I gestori hanno deciso di chiudere il locale per tutta la giornata, così da partecipare all’evento e accogliere i clienti nella nuova trattoria napoletana nel centro di Avellino. La chiusura temporanea riguarda solo questa giornata, mentre il locale riaprirà regolarmente mercoledì.

Avellino, 9 febbraio 2026 – Domani, martedì 10 febbraio, la Zeppoleria da Geppino resterà chiusa.Lo stop annunciato dai gestoriLo annunciano gli stessi gestori, precisando che l’occasione coincide con l’inaugurazione di Lievitum Trattoria Napoletana, nuova proposta gastronomica nel capoluogo.🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

