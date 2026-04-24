Da circa un mese, media e ambientalisti monitorano con attenzione la vicenda di una megattera rimasta bloccata nel mare Baltico, nei pressi di un’isola. La balena si trova in condizioni di difficoltà e la sua presenza ha attirato numerosi interventi di soccorso e attenzione pubblica. La vicenda ha suscitato interesse tra chi si occupa di tutela ambientale e di fauna marina.

Till Backhaus vuole stare vicino alla balena anche di notte. E così la sera del 21 aprile il ministro dell’ambiente del land Meclemburgo-Pomerania Anteriore è rimasto a bordo della motovedetta Steinbutt, all’ancora al largo dell’isola di Poel, fino all’una. Soffiava un vento freddo e Backhaus scrutava il buio con un visore notturno, tendendo l’orecchio. Il giorno dopo, in una conferenza stampa nel porto di Kirchdorf, ha dichiarato: “Aveva il respiro affannoso”, la sua situazione era “critica”. Sembrava che parlasse di un parente ammalato. La balena giace nel fango al largo di Poel, nel mar Baltico, dal 31 marzo. Dal 16 aprile una nuova iniziativa privata sta cercando di salvare l’animale smarrito e gravemente malato, anche se il ministro Backhaus e tutti gli esperti avevano già dichiarato impossibile l’impresa.🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Una balena da salvare a ogni costo

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