In Corte d’Appello si è concluso il processo relativo allo scontro tra il Gruppo Sgr e il gruppo Facebook ’Ubriachi di Gas’. Martedì, a Bologna, sono state riviste le pene, con la giudice che ha affermato di aver ristabilito la verità sui fatti. La sentenza di secondo grado ha portato a modifiche delle condanne precedenti, senza ulteriori dettagli sui motivi di tali variazioni.

In Corte d’Appello "è stata ristabilità la verità sui fatti", commenta così Marisa Grossi la sentenza di secondo grado pronunciata martedì a Bologna a conclusione del processo in appello relativamente allo scontro tra il Gruppo Sgr e il gruppo Facebook ’Ubriachi di Gas’. Una vicenda che in primo grado aveva portato la stessa Marisa Grossi e Mirella Guzzo, in qualità di moderatrici del gruppo in questione, alla condanna a 3 mesi di reclusione al risarcimento di 75mila euro di provvisionale alle parti civili del Gruppo Sgr per i reati di diffamazione e di turbata libertà dell’industria e del commercio. In sostanza, le due donne avrebbero, per...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caso ’Ubriachi di gas’. Pene riviste in appello

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