Caso specializzandi di Ginecologia e ostetricia | i rappresentanti difendono scuola e azienda ospedaliera di Verona

A Verona si è aperto un dibattito sulle condizioni di lavoro e formazione dei specializzandi in ginecologia e ostetricia, scaturito da una segnalazione dell’Associazione Liberi Specializzandi. La questione riguarda alcune presunte criticità riscontrate nel percorso formativo e nelle modalità di lavoro degli stagisti, portando i rappresentanti della scuola e dell’ospedale a intervenire per difendere il sistema e chiarire la situazione.

A Verona il confronto sulle condizioni di lavoro e formazione dei medici specializzandi in Ostetricia e ginecologia si è acceso nei giorni scorsi a partire da una segnalazione formale dell’Associazione Liberi Specializzandi (ALS), che ha portato alla luce alcune presunte criticità all’interno di.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Leggi anche: È morto Francesco Maneschi, lutto all’ospedale San Giovanni. Era primario di ostetricia e ginecologia San Giovanni di Dio, nuovo ambulatorio di psicologia in ostetricia e ginecologiaUn nuovo spazio dedicato all’ascolto e alla presa in carico globale della donna prende vita all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Specializzandi sfruttati a Verona, l'esposto arriva in Procura: La Regione spieghi; Lo sfruttamento sistematico dei medici specializzandi negli ospedali; Specializzandi, inchiesta in ateneo. E c’è anche l’esposto in Procura; Turni da 250 ore, 14 giorni di fila: le chat degli specializzandi sfruttati a Verona. L'Ateneo: Avviata un'inchiesta interna. Lo sfruttamento sistematico dei medici specializzandi negli ospedaliL'ultimo caso denunciato a Verona è simile a molti altri, con turni oltre i limiti di legge e mansioni non previste ... ilpost.it Scandalo specializzandi: l'inchiesta sulla GinecologiaLa Procura di Verona è stata investita del compito di fare luce sulla gestione dei medici in formazione nel reparto di Ginecologia e Ostetricia dell'azienda ospedaliera universitaria cittadina. L'inda ... polesine24.it “Medici specializzandi sfruttati negli ospedali”: il caso Verona e non solo: Un articolo del Post, che rilanciamo di seguito, racconta il fenomeno dello “sfruttamento sistemico” denunciato dall’Associazione liberi specializzandi (ALS). L’Università di Verona ha av - facebook.com facebook L’università di Verona ha avviato un’indagine interna sulle condizioni di lavoro dei medici specializzandi nell’ospedale universitario della città. Quest’ultimo caso è simile a molti altri, con turni oltre i limiti di legge e mansioni non previste x.com