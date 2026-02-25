È morto Francesco Maneschi lutto all’ospedale San Giovanni Era primario di ostetricia e ginecologia

Il dottor Francesco Maneschi, primario di ostetricia e ginecologia, è deceduto a causa di complicazioni durante il suo turno in ospedale San Giovanni. Era molto apprezzato per il suo impegno e per aver guidato con dedizione il reparto per molti anni. La sua morte ha suscitato commozione tra colleghi e pazienti, che ricordano la sua professionalità e umanità. La notizia si diffonde tra chi lo conosceva bene e lavorava con lui.

Lutto all'ospedale San Giovanni. È morto il dottor Francesco Maneschi, direttore della Uoc (Unità operativa complessa) di ostetricia e ginecologia. Ad annunciarlo è stata la stessa azienda ospedaliera di via dell'Amba Aradam, che si è stretta intorno alla famiglia del professore “scomparso improvvisamente al nostro affetto il 23 febbraio”. E ancora: “L'impulso dato al nostro punto nascita lo ha reso una realtà consolidata non solo nei numeri ma anche nella promozione delle più recenti acquisizioni tecnico-scientifiche. Non ultima la sua propensione all'insegnamento che, oltre all'esempio personale, ha formato decine di giovani professionisti sulla scia del suo amore per la professione e l'aggiornamento continuo”. 🔗 Leggi su Romatoday.it

