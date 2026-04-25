Caso Rocchi ecco le tre accuse che scuotono il designatore arbitrale | in due di queste c’è l’Inter…

La Procura di Milano sta indagando su alcune designazioni arbitrali contestate, con accuse che coinvolgono direttamente due partite in cui era presente l’Inter. Secondo le accuse, ci sarebbero state influenze sui designatori e sulla gestione del VAR, con l’obiettivo di favorire determinate squadre nel campionato. L’inchiesta si concentra su presunte irregolarità nelle assegnazioni degli arbitri e nelle decisioni prese durante le gare.

Inter News 24 Caso Rocchi, l’inchiesta della Procura di Milano ipotizza designazioni “pilotate” e influenze sul VAR per favorire specifici equilibri nel campionato. Il mondo del calcio italiano è travolto da uno tsunami giudiziario senza precedenti recenti. L’inchiesta della Procura di Milano su Gianluca Rocchi non è più solo un’indiscrezione, ma si fonda su capi d’imputazione estremamente circostanziati. Il designatore di Serie A e Serie B si trova a dover rispondere dell’accusa di concorso in frode sportiva. Sebbene Rocchi si dichiari « convinto di aver sempre agito correttamente », i dettagli emersi dall’avviso di garanzia, visionato dall’agenzia AGI, delineano un quadro di presunte “manovre” dietro le quinte del rettangolo di gioco.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Caso Rocchi, ecco le tre accuse che scuotono il designatore arbitrale: in due di queste c’è l’Inter… Notizie correlate Caso Rocchi, parla il legale del designatore arbitrale: «Persona seria e corretta, contesta ciò che gli viene addebitato»Mercato Inter, rebus Diouf: la posizione del giocatore e della società sul suo futuro. Il designatore arbitrale Rocchi sotto indagineABBONATI A DAYITALIANEWS La Procura di Milano apre un fascicolo Il designatore degli arbitri per i campionati di Serie A e Serie B, Gianluca Rocchi,... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il designatore Rocchi è indagato per frode sportiva, pesa anche il caso di Inter-Verona; Calcio ancora nella bufera: il designatore degli arbitri Rocchi indagato per concorso in frode sportiva; Rocchi sul tocco di mano di De Roon in Roma-Atalanta: Abbastanza fortuito. Rigore alla Lazio? Il giallo a Lobotka...; Caso Rocchi, secondo il pm sceglieva arbitri graditi all'Inter. Caso Rocchi, ecco il labiale incriminato durante Udinese-Parma (VIDEO)Daniele Paterna inizialmente orientato a non concedere il penalty si gira di scatto: dal labiale emerge un netto cambio di decisione ... tg.la7.it Caso Rocchi, Bologna-Inter una delle gare incriminate. Ma alla fine a protestare fu InzaghiDa qualche ora sta ormai facendo il giro del web la notizia di un avviso di garanzia che è stato notificato a Gianluca Rocchi, designatore degli. tuttomercatoweb.com "Ma in concorso con chi", "Max aveva capito": il caso #Rocchi infuoca i social x.com "Ma in concorso con chi", "Max aveva capito": il caso Rocchi infuoca i social - facebook.com facebook