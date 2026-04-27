Caso Rocchi Dino Tommasi designatore arbitrale ad interim

Dino Tommasi è stato nominato come designatore arbitrale ad interim per le serie A e B, sostituendo temporaneamente Gianluca Rocchi. Quest’ultimo si è autosospeso in seguito a un procedimento giudiziario e sarà ascoltato dalla Procura di Milano il 30 aprile nell’ambito di un'inchiesta per frode sportiva, nella quale è indagato con altre persone. La nomina di Tommasi riguarda il periodo fino a ulteriori sviluppi.

E’ Dino Tommasi il nuovo designatore di Serie A e B a interim. Prende il posto di Gianluca Rocchi che si è autosospeso e verrà ascoltato il 30 aprile dalla Procura di Milano nell’inchiesta che lo vede indagato per concorso in frode sportiva. Chi è Dino Tommasi. Promosso nel 2003 nella Can di serie C, Dino Tommasi ha debuttato in Serie A il 15 marzo 2008 dirigendo Udinese-Lazio, gara terminata 2-2. Nel giugno 2012 è designato dalla Can B per dirigere una delle due semifinali di ritorno play-off, per l’accesso in serie A, tra Sassuolo e Sampdoria. Il 1º luglio 2015, con all’attivo 54 presenze nella massima serie nazionale, viene dismesso dalla CAN A per motivate valutazioni tecniche.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caso Rocchi, Dino Tommasi designatore arbitrale ad interim Notizie correlate Leggi anche: Caso Rocchi, l’Aia nomina Dino Tommasi designatore ad interim: era uno dei vice di Rocchi insieme a Gervasoni Leggi anche: Dino Tommasi nuovo designatore ad interim per Serie A e B al posto di Rocchi. La decisione Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Caso Rocchi, Tommasi nuovo designatore: svolta nel mondo arbitrale; Rocchi, cosa rischia l’Inter? La FIGC sarà commissariata? Chi designerà gli arbitri? Tutte le risposte; Vuoto di potere tra gli arbitri Può arrivare il commissari­o anche per le designazio­ni; Caso Rocchi, ore decisive: l'AIA sceglie il dopo Rocchi. Caso Rocchi, l’Aia nomina Dino Tommasi designatore ad interim: era uno dei vice di Rocchi insieme a GervasoniL'Aia nomina Dino Tommasi designatore ad interim fino a fine stagione. Era uno dei cinque vice di Rocchi, insieme all'indagato Gervasoni. ilnapolista.it Inchiesta arbitri LIVE, ultime news sul caso Rocchi: Dino Tommasi nuovo designatore. 5 indagati, nessuno dell’InterLa procura contesta tre episodi a Rocchi, autosospeso dopo l’accusa di frode sportiva. Indagato anche il supervisore VAR Gervasoni per un episodio sospetto in Salernitana-Modena. fanpage.it Caso arbitri, Dino Tommasi prende il posto di Rocchi ad interim fino alla fine del campionato. Nessun indagato nell'Inter - facebook.com facebook Caso #Rocchi, come scrivo da due giorni @Inter non coinvolta. L'amico Beppe lo aveva assicurato. Gobbi e Cornacchie tornate allo zoo x.com