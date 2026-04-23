La procura di Larino ha sequestrato il cellulare di Alice Di Vita a Pietracatella nel corso di un'inchiesta che riguarda ricerche online sospette sulla ricina. Le indagini si concentrano sull’istituto agrario di Riccia, mentre le autorità stanno analizzando i contenuti del dispositivo per accertare eventuali collegamenti o attività illegali. Nessuna altra informazione è stata resa pubblica sui soggetti coinvolti o sui motivi specifici dell’indagine.

? Cosa sapere Procura di Larino sequestra il cellulare di Alice Di Vita a Pietracatella.. Indagini sulla ricina puntano all'istituto agrario di Riccia dopo ricerche online sospette.. La Procura di Larino ha disposto il sequestro del dispositivo mobile di Alice Di Vita, la diciannovenne deceduta lo scorso dicembre, in un momento cruciale che vede gli investigatori concentrare l’attenzione sull’istituto agrario di Riccia per ricostruire l’origine della ricina. Il procedimento giudiziario si biforca ora in due direzioni investigative parallele ma congiunte: da un lato l’accusa di omicidio colposo rivolta a cinque medici, i quali saranno convocati la prossima settimana per sottoporre il telefono della ragazza ad accertamenti tecnici irripetibili; dall’altro l’inchiesta per omicidio premeditato legata all’avvelenamento da ricina.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Alice Di Vita: sequestrato il cellulare, indagini sulla ricina

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