Le indagini sulla morte di Pamela Genini si concentrano su un video registrato al cimitero di Strozza, che avrebbe ripreso un uomo che potrebbe essere l'ex amico della vittima. Le immagini e altri elementi raccolti stanno portando gli inquirenti a sospettare di Francesco Dolci, il quale è stato individuato nelle riprese e si trova ora al centro delle verifiche. La vicenda riguarda la presunta profanazione del sepolcro della giovane.

? Cosa sapere Video al cimitero di Strozza punta Francesco Dolci per la profanazione di Pamela Genini.. La Procura di Bergamo apre un fascicolo per furto e vilipendio di cadavere.. Un video mostra una sagoma con un’andatura specifica nel cimitero di Strozza, portando le indagini a indicare con una probabilità tra l’80 e il 90% Francesco Dolci come l’autore della profanazione della tomba di Pamela Genini. Il tragico scenario che si è consumato nel luogo del riposo eterno della modella, vittima di un brutale femminicidio avvenuto nel quartiere milanese di Gorla con ben 30 coltellate, ha assunto contorni ancora più oscuri. Mentre Gianluca Soncin, l’ex compagno di 52 anni originario di Biella, sconta in carcere la pena per l’omicidio della donna, un nuovo capitolo di violenza sembra aver colpito il luogo dove riposa la ventinovenne.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Pamela Genini: video e indizi puntano l’ex amico al cimitero

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