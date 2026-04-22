Caso Pamela Genini | video notturno rivela un sospetto al cimitero

Un video ripreso di notte nei pressi del cimitero di Strozza, in Valle Imagna, ha mostrato un sospetto coinvolto nelle indagini sulla profanazione del corpo di Pamela Genini. Le immagini sono state utilizzate come elemento chiave per approfondire il caso. La registrazione, realizzata con telecamere di sorveglianza, ha contribuito a identificare un possibile coinvolgimento tra le persone presenti quella sera. Gli inquirenti stanno analizzando i dettagli del filmato per ulteriori sviluppi.

Un filmato notturno catturato nelle vicinanze del cimitero di Strozza, in Valle Imagna, ha fornito un elemento decisivo per le indagini riguardanti la profanazione del corpo di Pamela Genini. Le immagini mostrano un uomo nei pressi del camposanto durante le ore buie e il soggetto è ora considerato un possibile coinvolto nel macabro episodio che ha scosso la provincia di Bergamo. La vicenda ha origine da un evento tragico avvenuto lo scorso 15 ottobre nell’abitazione del quartiere Gorla a Milano, dove la ventenne Pamela Genini perse la vita per mano del compagno Gianluca Soncin. Il mistero si era allargato lo scorso marzo, quando durante le operazioni di spostamento della salma, i lavoratori incaricati si sono accorti di anomalie strutturali nella bara: viti che apparivano divelte e una quantità eccessiva di silicone applicato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Pamela Genini: video notturno rivela un sospetto al cimitero Notizie correlate Pamela Genini e il cadavere profanato, spunta un video con un uomo vicino al cimitero: c’è un sospettatoStrozza, (Bergamo), 21 aprile 2026 – Ci sarebbe un sospettato nelle indagini per la profanazione del cadavere di Pamela Genini. Profanato il cadavere di Pamela Genini, in un video un uomo vicino al cimitero: c’è un sospettatoCi sarebbe un sospettato per la profanazione del cadavere di Pamela Genini, uccisa dall'ex compagno Gianluca Soncin lo scorso 14 ottobre. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Mattino Cinque: Giallo di Pamela Genini, la verità dell'ex Francesco Dolci Video; Vita in diretta 2025/26 - Tomba profanata di Pamela Genini, interrogato l'ex fidanzato - 15/04/2026 - Video; Femminicidio di Pamela Genini, pm chiede processo immediato per Soncin; Caso Pamela Genini: l'ex fidanzato parla di minacce e riciclaggio internazionale. Canale 5, a Dentro la notizia ultim’ora sul caso di Pamela Genini. Si indaga su un video che ritrae un soggetto maschile vicino al cimiteroOggi, martedì 21 aprile, nel corso della diretta di Dentro la notizia, in onda su Canale 5, Gianluigi Nuzzi, in merito al caso di Pamela Genini, ha reso noto che l’autorità giudiziaria, che procede ... affaritaliani.it Pamela Genini, caso a Ore 14 Sera | Chi ha decapitato il corpo? Carabinieri riascoltano Francesco DolciIl caso di Pamela Genini questa sera a Ore 14 Sera, con tutti gli ultimi aggiornamenti sulla macabra vicenda del cimitero di Strozza ... ilsussidiario.net Mattino 5. . Tra poco a #Mattino5 torniamo a #Garlasco e poi sul caso Pamela Genini In diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity https://mediasetinfinity.mediaset.it/diretta/canale5_cC5 facebook Profanato il cadavere di Pamela Genini, in un video un sospettato: le immagini al vaglio degli inquirenti x.com