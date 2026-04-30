Caso Mister Asfalto | sequestrati 5 milioni tra corruzione e fatture false

Nella capitale, sono stati sequestrati cinque milioni di euro a un imprenditore coinvolto in un'indagine per corruzione e fatture false relative a lavori pubblici. Le autorità hanno eseguito il sequestro nell'ambito di un'inchiesta che riguarda l'assegnazione di appalti e pratiche illecite nel settore delle costruzioni. L'operazione si inserisce in un'indagine più ampia sulla gestione di fondi pubblici e pratiche irregolari.

? Cosa sapere Roma, sequestrati 5 milioni di euro all'imprenditore Mirko Pellegrini per corruzione e appalti.. Il sistema coinvolge 37 soggetti e l'uso di società cartiere per frode fiscale.. I finanzieri del comando provinciale di Roma hanno disposto il sequestro di un patrimonio del valore di 5 milioni di euro ai danni di Mirko Pellegrini, imprenditore noto nel settore della manutenzione stradale con l’appellativo di Mister Asfalto. Il provvedimento, giunto dopo il rinvio a giudizio dell’imprenditore, scaturisce dalle indagini della procura capitolina su presunte condotte illecite legate alla gestione degli appalti per le strade. Il fulcro dell’inchiesta riguarda un meccanismo finanziario che avrebbe permesso di ripulire i profitti derivanti da turbative d’asta e corruzione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Mister Asfalto: sequestrati 5 milioni tra corruzione e fatture false Notizie correlate Fatture false in aziende asiatiche, sequestrati beni per 8 milioniI Finanzieri hanno ricostruito i flussi telematici delle fatture elettroniche, geolocalizzando, attraverso gli indirizzi IP, le postazioni da cui... Giro di fatture false per oltre 143 milioni fra Prato e Milano: sequestrati beni per 12 milioniUn sistema ben rodato, tra le province di Prato e Milano, che avrebbe generato una frode fiscale basata sull’emissione e l’utilizzo di fatture false... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Mirko Pellegrini, sequestrato il tesoro di 'Mr Asfalto'. È accusato di corruzione negli appalti per le strade; Inchiesta appalti a Roma: nuovo sequestro per 'Mr. Asfalto'. Sotto la lente il sistema di riciclaggio; Mazzette in cambio di appalti per rifare le strade, sequestrati 5 milioni di euro a Mr. Asfalto; Controlli antidroga a Quarticciolo: 12 arresti, 213 dosi e quasi duemila euro sequestrati. Che palle il traffico. Ma proprio adesso dovevano fare l'asfalto!!!!! E soprattutto: quando faranno ke strisce - facebook.com facebook