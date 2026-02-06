Fatture false in aziende asiatiche sequestrati beni per 8 milioni

Le forze dell’ordine hanno sequestrato beni per 8 milioni di euro a una rete che emetteva fatture false. L’indagine ha portato alla scoperta di un’organizzazione che, sistematicamente, creava migliaia di documenti falsi per oltre 50 aziende asiatiche e italiane. Gli investigatori hanno smantellato il sistema e sequestrato i beni, mettendo fine a un’attività illecita che durava da tempo.

I Finanzieri hanno ricostruito i flussi telematici delle fatture elettroniche, geolocalizzando, attraverso gli indirizzi IP, le postazioni da cui erano stati emessi e registrati i documenti fittizi. Dagli accertamenti finanziari è emersa, oltre alla metodica esportazione di capitali verso l'estero, la destinazione di buona parte dei proventi illeciti per l'acquisto di case, gioielli e capi di alta moda. Ai sequestri hanno preso parte 30 reparti delle Fiamme Gialle, a carico di 57 indagati, ciascuno in relazione alla quota di imposta evasa, con il "congelamento" di risorse economico-finanziarie per 8,3 milioni.

