Giro di fatture false per oltre 143 milioni fra Prato e Milano | sequestrati beni per 12 milioni

Un’indagine ha portato al sequestro di beni per circa 12 milioni di euro, collegati a un giro di fatture false che ha coinvolto più di 143 milioni di euro tra le province di Prato e Milano. Secondo le autorità, il sistema avrebbe coinvolto 14 imprese fittizie gestite principalmente da cittadini cinesi, con l’obiettivo di evadere le imposte attraverso l’emissione e l’utilizzo di documenti falsi.

Un sistema ben rodato, tra le province di Prato e Milano, che avrebbe generato una frode fiscale basata sull’emissione e l’utilizzo di fatture false per oltre 143 milioni di euro, nella quale risultano a quanto pare coinvolte 14 imprese cartiere gestite principalmente da cittadini cinesi. È.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Fatture false in aziende asiatiche, sequestrati beni per 8 milioniI Finanzieri hanno ricostruito i flussi telematici delle fatture elettroniche, geolocalizzando, attraverso gli indirizzi IP, le postazioni da cui... Fatture false, sequestrati 1,3 milioni di euro a imprenditrice orientaleVENEZIA – La Guardia di Finanza di Venezia, su delega della Procura lagunare, ha sequestrato 1,3 milioni di euro ad un imprenditrice orientale,... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ravenna, operazione Ghost Credits: giro di fatture false per oltre 2 miliardi di euro, scoperta la truffa deI software VIDEO; Fatture false e finti crediti nel settore del mobile imbottito: sequestro da 3 milioni di euro a un'azienda; False fatture per 3,5 milioni, sette imprenditori a processo; Fatture false nel settore del mobile imbottito. Sotto sequestro beni per 3 milioni di euro. La Gdf di Monza scopre un giro di fatture false da 178 milioni di euroUna frode fiscale basata sull'emissione e l'utilizzo di fatture false per oltre 178 milioni di euro, nella quale risultano coinvolte 14 imprese 'cartiere' gestite principalmente da cittadini cinesi, c ... ticinonotizie.it Giro di fatture false da oltre 178 milioniPROVINCE DI MILANO e PRATO: Spunta anche la provincia di Prato in un'inchiesta della Guardia di Finanza di Monza: per la Finanza sarebbe il perno di una frode assai complessa ... toscanamedianews.it Scoperto un giro di escort di lusso nei più noti locali della movida milanese. - facebook.com facebook Milano: giro di escort per clienti facoltosi, 4 arresti. Coinvolti diversi giocatori di Serie A x.com