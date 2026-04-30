Caso Minetti scomparsa madre del bimbo adottato María de los Ángeles González Colinet sua avvocata morta in un incendio nel 2024
Un nuovo sviluppo nel caso della scomparsa della madre del bambino adottato, María de los Ángeles González Colinet, avvenuta nel 2024 con la morte della sua avvocata in un incendio. Secondo fonti della polizia locali, María era già nota alle autorità uruguaiane, avendo subito un processo per omicidio nel 2015 e trascorso tre anni in carcere. La vicenda continua a suscitare attenzione tra gli organi di stampa e le forze dell’ordine.
Secondo fonti di polizia citate dalla stampa locale, María era già nota alle autorità uruguaiane. Nel 2015 fu processata per omicidio e scontò tre anni di carcere. Successivamente, nel 2019, venne arrestata per furto aggravato dopo il presunto furto di un televisore e di un decoder in un supermercat.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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