Caso Minetti scomparsa madre del bimbo adottato María de los Ángeles González Colinet sua avvocata morta in un incendio nel 2024

Un nuovo sviluppo nel caso della scomparsa della madre del bambino adottato, María de los Ángeles González Colinet, avvenuta nel 2024 con la morte della sua avvocata in un incendio. Secondo fonti della polizia locali, María era già nota alle autorità uruguaiane, avendo subito un processo per omicidio nel 2015 e trascorso tre anni in carcere. La vicenda continua a suscitare attenzione tra gli organi di stampa e le forze dell’ordine.