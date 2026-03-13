Il tribunale ha deciso lo sfratto di Mickey Rourke dalla sua casa di Los Angeles, dove viveva da dieci anni. La decisione è stata presa in seguito a una causa intentata dal proprietario dell’immobile. Rourke ha quindi dovuto lasciare l’abitazione, come stabilito dalla sentenza giudiziaria. La notizia si è diffusa rapidamente e rappresenta un nuovo capitolo nella vicenda legale.

Alla fine lo sfratto è arrivato davvero: Mickey Rourke ha lasciato la sua casa di Los Angeles, nella quale viveva da dieci anni, dopo la decisione del tribunale che ha dato ragione al proprietario dell’immobile. L’attore di Hollywood aveva un debito di quasi 60mila dollari di affitto arretrato. Mickey Rourke è stato sfrattato: la decisione del giudice. Le turbolente vicende personali di Mickey Rourke tornano nuovamente sotto i riflettori. L’attore, icona del cinema americano degli anni Ottanta, è stato sfrattato dalla villetta in cui viveva a Los Angeles da oltre dieci anni. Si tratta di un’abitazione con tre camere da letto di circa 150 metri quadrati: il contratto di locazione prevedeva un canone mensile di 5200 dollari, poi aumentato a 7000. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Mickey Rourke sfrattato dalla sua casa di Los Angeles: la decisione del tribunale

