Caso Minetti richiamo della Rai a Ranucci dopo le sue parole su Nordio a ‘Carta Bianca’

La Rai ha inviato una lettera di richiamo a Sigfrido Ranucci, conduttore di ‘Report’ su Rai3, in seguito alle sue dichiarazioni su Nordio durante la trasmissione ‘Carta Bianca’. La decisione è stata presa dopo le affermazioni fatte dal giornalista, che hanno suscitato reazioni all’interno dell’azienda. La rete pubblica ha comunicato ufficialmente la propria posizione attraverso questa comunicazione formale.

La Rai ha inviato una lettera di richiamo a Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione ‘Report’ su Rai3. A quanto apprende LaPresse, non si tratta di una lettera disciplinare ma di un richiamo da parte del direttore Paolo Corsini. Sempre secondo quanto si apprende, nella lettera si contesterebbe a Ranucci l’aver fornito, durante la sua presenza nel programma di Rete4 ‘E’ sempre Cartabianca’ di Bianca Berlinguer, delle rivelazioni di informazioni “non ancora verificate” legate al ministro della Giustizia Carlo Nordio sulla vicenda della grazie a Nicole Minetti. Secondo quanto si apprende, la Rai prende le distanze ed eviterebbe anche di coprire legalmente il suo giornalista nel caso in cui il ministro Nordio andasse avanti con la querela.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caso Minetti, richiamo della Rai a Ranucci dopo le sue parole su Nordio a ‘Carta Bianca’ Notizie correlate La Rai invia un richiamo a Ranucci dopo le dichiarazioni su Nordio a Cartabianca: “Stop alla tutela legale”La Rai ha inviato a Sigfrido Ranucci una lettera di richiamo per le dichiarazioni sul ministro della Giustizia Carlo Nordio, contenute nell'ultima... Rai, lettera di richiamo a Ranucci per le dichiarazioni su NordioLa Rai ha inviato a Sigfrido Ranucci - a quanto apprende l'ANSA - una lettera di richiamo per le dichiarazioni rese dal giornalista nell'ultima... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Mattarella ha firmato la grazia a Minetti. Per una certa Italia malata così ha graziato Berlusconi; Il caso Minetti e il potere di grazia: come funziona l'atto di clemenza del presidente della Repubblica, chi può chiederlo e quando si revoca; Caso Minetti, Nordio corre ai ripari: ha gestito tutto Bartolozzi; Nicole Minetti rompe il silenzio e respinge tutte le accuse sull’adozione. Caso Minetti, la Rai invia una lettera di richiamo a Ranucci per le dichiarazioni su NordioLa Rai ha inviato a Sigfrido Ranucci - a quanto apprende l'Ansa - una lettera di richiamo per le dichiarazioni rese dal giornalista nell'ultima puntata di ... affaritaliani.it Caso Minetti, scoppia il caso anche in Uruguay: le verifiche sull’adozione e la madre naturale scomparsaEmergono stretti rapporti con l'istituto per i minori, e un giornale locale parla di una coppia scavalcata nell'affidamento del bambino ... oggi.it Caso Minetti, scoppia il caso anche in Uruguay: le verifiche sull’adozione e la madre naturale scomparsa - facebook.com facebook Caso Minetti, i controlli sull’adozione Polemiche in Uruguay: fu irregolare Le accuse della stampa locale La Procura: verifiche rapide anche sul suo stile di vita @liberobatt, @Corriere x.com