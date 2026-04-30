Caso Minetti la procura uruguayana indaga sugli spostamenti della coppia

La procura uruguayana ha avviato un’indagine per verificare la regolarità degli spostamenti di una coppia, coinvolgendo anche elementi legati al caso Minetti. Le autorità locali stanno analizzando documenti e registrazioni relative ai movimenti dei due soggetti, senza ancora formulare accuse ufficiali. L’indagine si concentra sui dettagli delle loro visite e sugli eventuali permessi di viaggio rilasciati, per accertare eventuali irregolarità o violazioni delle normative vigenti.

La giustizia uruguayana si sarebbe messa in moto per indagare sulla regolarità degli spostamenti della coppia Minetti-Cipriani. Sinora nessuna comunicazione ufficiale ma secondo quanto pubblica "Cadena del mar", la Procura avrebbe richiesto un esame approfondito dei registri di entrata e uscita del nucleo familiare dal paese, concentrando l’esame sui controlli di transito internazionale, nonché su altri punti e mezzi di controllo delle frontiere. Allo stesso modo, fonti di polizia hanno fornito indizi preliminari che potrebbero indicare possibili incongruenze nei meccanismi di registrazione e identificazione dei passeggeri accompagnatori, il che permette di avviare un’indagine volta a determinare l’eventuale esistenza di irregolarità amministrative o procedurali.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Caso Minetti, la procura uruguayana indaga sugli spostamenti della coppia Notizie correlate Caso Arbitri, la Procura indaga anche su Inter Roma: chiesti i file audio originali della sala VARdi Redazione Inter News 24Caso Arbitri, la Procura di Milano punta ad accertare un episodio legato alla sfida, della scorsa stagione, tra Inter e... Leggi anche: Roma, il caso della nuova "lista stupri" in un liceo: la procura indaga. Il preside: "Collaboreremo" Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Caso Nicole Minetti, la procura generale: 'Se la richiesta di grazia è infondata, gli atti ai pm di Milano'; Caso Minetti, i legali consegnano le carte alla procura: Ricostruzioni false; Caso Minetti: la Procura di Milano attiva l'Interpol con massima urgenza; Nicole Minetti: Io mai indagata in Uruguay, per mio figlio ingiustificata esposizione mediatica. La Procura di Milano: Verifiche con l'Interpol. Noi diligenti. Il caso Minetti scoppia anche in Uruguay: le verifiche sull’adozione e la madre naturale scomparsaEmergono stretti rapporti con l'istituto per i minori, e un giornale locale parla di una coppia scavalcata nell'affidamento del bambino ... oggi.it Caso Minetti, verifiche su sentenza di adozione in Uruguay. Sotto la lente anche lo stile di vita dell'ex consiglieraIn corso gli accertamenti della Procura generale richiesti dal Quirinale sugli elementi alla base della grazia per motivi umanitari concessa alla ex consigliera regionale Nuove verifiche della Procu ... adnkronos.com Caso Minetti, Occhiuto difende Nordio: "dimissioni Assolutamente no” - facebook.com facebook Caso Minetti, i controlli sull’adozione Polemiche in Uruguay: fu irregolare Le accuse della stampa locale La Procura: verifiche rapide anche sul suo stile di vita @liberobatt, @Corriere x.com