Roma il caso della nuova lista stupri in un liceo | la procura indaga Il preside | Collaboreremo

A Roma, nel liceo Farnesina, la polizia indaga su un documento intitolato ‘lista stupri’ che coinvolge tre studentesse. La procura dei minorenni ha avviato le indagini, mentre il preside ha dichiarato che collaborerà con le autorità. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui contenuti del documento o sulle circostanze che hanno portato alla sua diffusione. La vicenda è al momento sotto esame da parte delle forze dell’ordine.