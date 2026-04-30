Il Quirinale ha diffuso una comunicazione in cui si specifica che sono state richieste nuove verifiche in accordo con il ministero competente. Si attende ora l’esito di queste verifiche, che riguardano il caso della grazia concessa a Nicole Minetti. La nota non è ufficiale, ma sembra voler mettere un freno alle polemiche e ai commenti che si sono susseguiti nelle ultime settimane.

Non è una nota ufficiale, ma ha comunque il sapore dell’altolà all’attacco alle istituzioni, al rimpallo di responsabilità, alle chiamate in “correità” in quella sorta di telenovela uruguaiana che è diventato il caso della grazia a Nicole Minetti. Fonti della presidenza della Repubblica, interpellate sui nuovi sviluppi, hanno ricordato che «quando giunge al Quirinale una domanda di grazia accompagnata da parere favorevole degli organi giudiziari competenti il Presidente della Repubblica concede abitualmente la grazia» e «in questo caso la domanda era accompagnata da un parere dell’autorità giudiziaria ampiamente e decisamente favorevole». Il Colle: «I nuovi approfondimenti chiesti d’intesa con il ministero della Giustizia».🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Caso Minetti, il Quirinale chiarisce: «Nuove verifiche chieste d’intesa con il ministero, ora si attenda l’esito»

Notizie correlate

Caso Minetti, Quirinale: “Accertamenti d’intesa con ministero, attesa per le verifiche della magistratura”“Quando giunge al Quirinale una domanda di grazia accompagnata da parere favorevole degli organi giudiziari competenti il Presidente della Repubblica...

Nicole Minetti, il Quirinale: «Nuovi accertamenti d'intesa con il ministero, attesa per le verifiche della magistratura»«Quando giunge al Quirinale una domanda di grazia accompagnata da parere favorevole degli organi giudiziari competenti il Presidente della Repubblica...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Come funziona la grazia e perché il caso di Nicole Minetti ha messo in difficoltà perfino il Quirinale; Dubbi sulla grazia a Minetti, il Quirinale scrive a Nordio: Chiarisca su possibili falsi; Caso Minetti, verifica sull'autenticità della sentenza di adozione in Uruguay; La grazia, la supposta falsità e la richiesta del Colle: perché è scoppiato il caso Minetti.

Caso Minetti, Quirinale: nuovi accertamenti d'intesa con il ministeroNel giorno in cui il caso della grazia a Nicole Minetti coinvolge la Rai, arriva una presa di posizione del Colle che torna sulla vicenda mentre sono in corso gli accertamenti della magistratura, rich ... repubblica.it

Il Quirinale sul caso Minetti: Parere ampiamente favorevole dalla magistratura, nuovi accertamenti d'intesa con il ministeroFonti della Presidenza della Repubblica spiegano che a fronte di domande favorevolmente motivate dai giudici il Presidente della Repubblica concede ... huffingtonpost.it

Caso Minetti, la procura uruguayana indaga sugli spostamenti della coppia https://gazzettadelsud.it/p=2203305 - facebook.com facebook

Ranucci e il caso Minetti, lettera di richiamo dalla Rai per le dichiarazioni in tv sul ministro Nordio x.com