L'affare Minetti si arricchisce di nuovi dettagli mentre la Procura generale di Milano prosegue le indagini per verificare la richiesta di grazia presentata dall'ex igienista dentale. Sono stati esaminati i documenti relativi alla procedura, inclusi pareri del tribunale e della stessa procura, per capire se la richiesta fosse supportata da elementi sufficienti. Restano da chiarire alcuni punti riguardanti le modalità e i requisiti della domanda di clemenza.

Milano, 29 aprile 2026 – L’affaire Minetti si arricchisce di nuovi particolari, in attesa che le nuove indagini della Procura generale di Milano facciano il loro corso per chiarire se effettivamente l’ex igienista dentale era meritevole del provvedimento di clemenza oppure no. È il Tribunale dei minori di Venezia che con un documento datato 19 luglio 2024 ha dichiarato "efficace" in Italia l'adozione del figlio di Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani, già certificata nel febbraio del 2023 dal tribunale uruguayano di Maldonado. Il documento, che Libero pubblica sulle sue pagine, riporta il "presupposto che il minore" in questione " si trovava in stato di abbandono sin dalla nascita, con separazione definitiva dai genitori biologici i quali sono stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nicole Minetti, le ‘falle’ nella richiesta di grazia, i punti da chiarire, le carte e i pareri di tribunale e procura generale: cosa sappiamo

Notizie correlate

Minetti, dalla madre del bambino all’intervento, tutte le “falle” nella richiesta di graziaDodici documenti con referti medici, relazioni di psicologi e di istituti di carità: tutte certificazioni contenute in un allegato alla richiesta di...

Nicole Minetti, le ombre sull'adozione e i dubbi sui genitori (vivi) del bambino: cosa non torna sul caso della graziaDopo il terremoto sul Quirinale, Nicole Minetti ha respinto le ricostruzioni diffuse dalla stampa sulla grazia concessa dal presidente della...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Minetti, dalla madre del bambino all’intervento, tutte le falle nella richiesta di grazia; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 28 aprile: la rassegna stampa; Dubbi sulla grazia a Nicole Minetti, Mattarella chiede spiegazioni a Nordio sul minore abbandonato; Grazia a Nicole Minetti, il ministero della Giustizia apre un’istruttoria: via libera a nuove indagini.

Caso Nicole Minetti: la madre e l'operazione, le 'falle' nella richiesta di graziaDodici documenti con referti medici, relazioni di psicologi e di istituti di carità: tutte certificazioni contenute in un allegato alla richiesta di grazia, che per gli inquirenti era stato fino a ier ... ansa.it

Caso grazia Nicole Minetti, verifiche su autenticità della sentenza di adozione in UruguayLeggi su Sky TG24 l'articolo Caso grazia Nicole Minetti, Nordio: 'Procedure rispettate al 101%'. Interpol in campo ... tg24.sky.it

Sull'adozione di Nicole Minetti il Tribunale di Venezia dichiarò: 'Minore in stato di abbandono'. La Procura di Milano nel suo parere sull'ex consigliera: 'Radicale presa di distanza dal passato' #ANSA - facebook.com facebook

Chi è Nicole Minetti Il ritratto di Giorgio Mottola a diMartedì: “La gran cerimoniera del lato oscuro di Berlusconi” #Dimartedì x.com