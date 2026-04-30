Caso Maradona Ojeda | ‘Cure domestiche inadeguate e assenza di mezzi

Veronica Ojeda ha accusato il neurochirurgo Luque di aver fornito cure domestiche inadeguate e di aver agito senza i mezzi adeguati durante il trattamento di Maradona. La denuncia si inserisce nel contesto del procedimento legale che riguarda la morte dell’ex calciatore. Ojeda ha specificato che le cure ricevute non sarebbero state sufficienti e che la presenza di strumenti e assistenza professionale sarebbe stata insufficiente.

? Cosa sapere Veronica Ojeda accusa il neurochirurgo Luque di negligenza nel processo per la morte di Maradona.. La testimonianza a San Isidro presenta una registrazione audio sulla gestione medica a Ezeiza.. A San Isidro, Buenos Aires, l’aula del tribunale è stata scossa oggi da una testimonianza carica di dolore quando Veronica Ojeda ha accusato il neurochirurgo Leopoldo Luque di aver causato la morte di Diego Armando Maradona. La seduta, che prosegue nel delicato processo per omicidio colposo contro i sette imputati coinvolti nella vicenda del calciatore scomparso il 25 novembre 2020, ha l’ex moglie del campione sfogare una rabbia profonda e lacrime inconsolabili davanti ai giudici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Maradona, Ojeda: ‘Cure domestiche inadeguate e assenza di mezzi Notizie correlate Botte e minacce sui mezzi pubblici, l'allarme: quasi 300 giorni di assenza per i lavoratori romagnoli“Nel solo 2025 si sono registrate 91 aggressioni ai danni del personale ferroviario di Trenitalia Tper in Emilia-Romagna, un dato preoccupante che... Texas, Dilley: oltre 500 bambini migranti in detenzione, denunciano cure mediche insufficienti e assenza di istruzione.L’incubo di Dilley: oltre 500 bambini migranti senza cure e istruzione in un centro detentivo texano Dilley, Texas – Una situazione umanitaria... Aggiornamenti e dibattiti Caso Maradona, al via il processo per la morte del Pibe de Oro. Imputati, giudici, l'accusa e le dateE' iniziato a Buenos Aires il processo per la morte di Diego Armando Maradona, a quattro anni dalla sua scomparsa. Sotto accusa ci sono otto persone e sette saranno sul banco degli imputati per i ... ilmessaggero.it Morte di Maradona, al via il processo: la folla grida assassini agli imputatiL'autopsia ha stabilito che Maradona è morto il 25 novembre del 2020 per un edema polmonare acuto dovuto a insufficienza cardiaca congestizia acuta e cardiomiopatia dilatativa, ma tale quadro, ... lastampa.it