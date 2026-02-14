Texas Dilley | oltre 500 bambini migranti in detenzione denunciano cure mediche insufficienti e assenza di istruzione

A Dilley, in Texas, più di 500 bambini migranti sono rinchiusi in un centro di detenzione, e molti di loro denunciano di ricevere cure mediche scarse o inesistenti, oltre a non poter frequentare le scuole. Un’organizzazione che si occupa di diritti umani ha visitato il centro e ha scoperto che alcuni minori sono costretti a convivere con febbri non curate e senza accesso a lezioni o attività educative.

L'incubo di Dilley: oltre 500 bambini migranti senza cure e istruzione in un centro detentivo texano. Dilley, Texas – Una situazione umanitaria allarmante si consuma all'interno del centro di detenzione di Dilley, Texas, dove oltre 1400 persone, tra cui circa 500 bambini, sono imprigionate in attesa di giudizio o deportazione. La mancanza di adeguate cure mediche e di accesso all'istruzione solleva serie preoccupazioni sui diritti fondamentali di questi minori, molti dei quali sono stati catturati dall'Ice, l'agenzia statunitense per l'applicazione delle ll'immigrazione e il controllo delle frontiere. COSA SUCCEDE NEL CENTRO DI DETENZIONE PER FAMIGLIE MIGRANTI DI DILLEY: L'INCHIESTA DI PROPUBLICA Un'inchiesta di ProPublica racconta che circa 3.500 persone, oltre la metà minori, sono passati dal centro in Texas riaperto dall'Amministrazione e di bambini detenuti nell'Immigration Processing Center di Dilley, Texas, una prigione for profit appaltata da ICE alla società CivicCore.