Botte e minacce sui mezzi pubblici l' allarme | quasi 300 giorni di assenza per i lavoratori romagnoli

Nel 2025, sono state segnalate 91 aggressioni contro il personale ferroviario di Trenitalia Tper in Emilia-Romagna, secondo fonti del settore. Questi episodi si sono verificati sui mezzi pubblici, coinvolgendo lavoratori che si occupano di garantire il servizio quotidiano. La situazione ha portato a un totale di quasi 300 giorni di assenza tra i dipendenti coinvolti, a causa di botte e minacce ricevute durante il servizio.

“Nel solo 2025 si sono registrate 91 aggressioni ai danni del personale ferroviario di Trenitalia Tper in Emilia-Romagna, un dato preoccupante che evidenzia una situazione insostenibile per chi ogni giorno garantisce il servizio pubblico”. Lo dichiara il presidente del Gruppo Forza Italia.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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