Nella puntata del Mattino Cinque del 30 aprile 2026, si è parlato degli ultimi sviluppi sul caso di Garlasco. La conduttrice ha annunciato che Andrea Sempio è stato convocato dalla Procura di Pavia, senza fornire ulteriori dettagli. La notizia riguarda le indagini in corso sul delitto, con l’interessamento delle autorità giudiziarie e la presenza di Sempio tra le persone ascoltate.

La puntata del Mattino Cinque del 30 aprile 2026 si apre con gli ultimi sviluppi sul delitto di Garlasco, dopo la convocazione di Andrea Sempio da parte della Procura di Pavia. L’interrogatorio è fissato per il 6 maggio e rappresenta uno snodo chiave nella nuova fase dell’inchiesta. La conduttrice Federica Panicucci introduce subito i temi centrali, parlando di un cambio nel capo di imputazione: Sempio è ora accusato di omicidio volontario con le aggravanti della crudeltà e dei futili motivi. “ Ci sono molti elementi che, secondo la Procura, ci fanno intendere che Alberto Stasi sarebbe fuori dalla scena del crimine ”, afferma Panicucci in apertura, aggiungendo che, secondo questa ricostruzione, “ l’unico assassino di Chiara Poggi sarebbe Andrea Sempio ”.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Caso Garlasco, l’annuncio di Federica Panicucci su Andrea Sempio

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