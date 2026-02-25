Garlasco Federica Panicucci sbotta col consulente di Sempio | Sempre le mani avanti!

I dubbi sulla morte di Chiara Poggi riguardano anche l'orario in cui è avvenuta l'aggressione. Addirittura c'è chi non esclude che questa possa essere avvenuta ore prima. Lo spiega Federica Panicucci durante Mattino 5. La conduttrice si rivolge direttamente al medico legale Giuseppe Fortuni: "Si sente di escludere, in virtù della sua esperienza, che la morte di Chiara Poggi sia avvenuta in un orario molto antecedente, quindi intorno alle 9 o addirittura nel corso della notte?". A riguardo lui non ha dubbi: "Sicuramente sì, è una certezza umana, non divina, ma è impossibile che il decesso sia avvenuta ancora prima di quanto avvenuto in giudicato, addirittura nella notte., impossibile". Panicucci a quel punto interpella Armando Palmegiani, consulente di Andrea Sempio, in merito alle indiscrezioni, pur precisando che "queste non dicono che lui sia colpevole, ma sarebbe clamoroso togliere Stasi dalla scena del delitto". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Leggi anche:

Garlasco, scontro tra Liborio Cataliotti avvocato di Sempio e Federica Panicucci su treni e il libro

Garlasco, Mattino Cinque ricostruisce i movimenti di Sempio."Perché proprio quella strada?", Panicucci senza parole

Temi più discussi: Garlasco in Tv, Panicucci sbotta: Errore giudiziario clamoroso. Stasi a un passo dalla revisione, perché; Garlasco, Selvaggia Lucarelli attacca Federica Panicucci sulle domande a Liborio Cataliotti, è un pm?; Garlasco in TV, Federica Panicucci risponde a tono all'avvocato Cataliotti: Sembra vi stiate arrampicando sugli specchi; Garlasco in TV, nuove ipotesi sul presunto alibi crollato di Sempio: spunta il mistero del pompiere amico di sua madre.

Garlasco in Tv, l'attacco di Panicucci: Mettete già le mani avanti. I dubbi del team Sempio sulla nuova consulenzaNella puntata di Mattino Cinque di mercoledì 25 febbraio 2026 Federica Panicucci ha attaccato senza mezzi termini la difesa di Sempio, che tende a mettere le mani avanti ... libero.it

Garlasco in Tv, Panicucci sbotta: Errore giudiziario clamoroso. Stasi a un passo dalla revisione, perchéA Mattino Cinque martedì 24 febbraio 2026 si è parlato ancora del delitto di Garlasco, la consulenza Cattaneo avvicina la revisione per Alberto Stasi ... libero.it