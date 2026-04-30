Durante un'udienza relativa al caso Garlasco, la difesa di Sempio ha commentato il movente avanzato dall’accusa, definendolo “fantasmagorico” e sottolineando che durante le indagini non era emerso alcun elemento a sostegno di questa ipotesi. La difesa ha inoltre espresso curiosità di conoscere eventuali prove che possano corroborare l’ipotesi del movente, evidenziando la mancanza di elementi concreti finora emersi.

“Un movente fantasmagorico, tanto che mai nel corso delle indagini era emerso. Siamo curiosi di vedere quale elemento lo supporti”. Lo afferma l’avvocato Liborio Cataliotti che insieme alla collega Angela Taccia difende Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Il movente, e cioè le avances sessuali alla ragazza, insieme alle aggravanti (crudeltà e motivi abietti) sono le novità contenute nell’avviso a compartire per il 38enne. “Andrea non riesce a capacitarsi di questo movente: non si capisce da dove deducano un movente sessuale, visto che lui non la frequentava, non la vedeva spesso. Finché non abbiamo gli atti non possiamo capire la ratio di questa nuova imputazione, comunque provvisoria.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Caso Garlasco, la difesa di Sempio: “Movente fantasmagorico, nessun elemento che lo supporti”

Omicidio Garlasco, Sempio a Verissimo: “Sono un colpevole desiderato”

Notizie correlate

Leggi anche: **Caso Garlasco: Sempio, 'movente assurdo, non frequentavo Chiara Poggi'**

Garlasco, Sempio su Chiara Poggi: "Movente sessuale assurdo, non la frequentavo", difesa: "Basiti, crudeltà fu tolta a Stasi"La strategia difensiva in vista del 6 maggio potrebbe essere quella della "non comparizione in procura", ha fatto sapere Angela Taccia, legale di...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Caso Garlasco, Sempio convocato in procura per interrogatorio. La difesa: Valutiamo la strategia; Garlasco, difesa di Sempio: È un altro interrogatorio senza gli atti; Delitto Garlasco, la difesa Sempio accelera: due nuovi consulenti (segreti) sul caso; Delitto di Garlasco, Sempio convocato in Procura il 6 maggio.

Caso Garlasco, Antonio De Rensis: La difesa di Stasi ha l’obiettivo di tirare fuori dal carcere un innocente e non mandare in galera altre persone. Quello è il compito ...De Rensis a Storie Italiane: La difesa di Stasi vuole tirare fuori dal carcere un innocente, non mandare in galera altri ... ilfattoquotidiano.it

Caso Garlasco, la giornalista Rondinelli: Tanti interrogativi, ora è attesa per la difesa di SempioQuelli della procura di Pavia sono elementi che fanno riflettere, ma ora bisogna capire che cosa verrà fuori dall'interrogatorio di Sempio. Lo afferma all'Adnkronos la giornalista Giancarla Rondinel ... adnkronos.com

Caso Garlasco, la difesa di Sempio: “Movente fantasmagorico, nessun elemento che lo supporti”- - facebook.com facebook

Caso Garlasco, Andrea Sempio convocato in Procura a Pavia il 6 maggio. Per i pm "ha ucciso Chiara Poggi da solo" @TgrRaiLombardia rainews.it/tgr/lombardia/…. x.com