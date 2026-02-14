andrea stroppa referente di elon musk in italia indagato per omicidio stradale a roma il caso mirko garofano

Andrea Stroppa, rappresentante di Elon Musk in Italia, è stato iscritto nel registro degli indagati per aver causato la morte di Mirko Garofano, un ragazzo di 18 anni, dopo averlo investito in una strada di Roma. La polizia ha ricostruito l’incidente, avvenuto nella notte, e sta analizzando le testimonianze dei presenti. La vittima si trovava in sella a una bicicletta quando è stato colpito dall’auto guidata da Stroppa, secondo le prime versioni degli investigatori.

Andrea Stroppa, referente di Elon Musk in Italia, è indagato per omicidio stradale. Ci sarebbe stato proprio lui alla guida dell’auto che ha investito e ucciso Mirko Garofano lo scorso 31 gennaio a Roma. Il lobbista del miliardario si era fermato per soccorrere il 18enne per cui però non c’era più niente da fare. Andrea Stroppa indagato per omicidio stradale La ricostruzione dell’incidente Chi è Stroppa, il braccio destro di Elon Musk Andrea Stroppa indagato per omicidio stradale L’uomo di Musk in Italia, Andrea Stroppa, è indagato per omicidio stradale. A riportare la notizia è il Messaggero secondo cui a guidare la Smart che ha investito e ucciso un 18enne nella periferia di Roma era proprio il collaboratore del proprietario di Tesla. 🔗 Leggi su Virgilio.it

