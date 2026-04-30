Caso famiglia nel bosco | i minori restano nella struttura protetta

La Corte d'appello ha respinto il ricorso presentato dai genitori e ha confermato la permanenza dei minori nella struttura protetta. La decisione riguarda un caso familiare avvenuto nel bosco, con i bambini che rimarranno sotto tutela in un centro dedicato. La vicenda si è conclusa con questa ordinanza, che ha mantenuto lo status quo deciso in precedenza. La corte ha motivato la sua scelta senza modificare la situazione esistente.

? Cosa sapere La Corte d'appello respinge il ricorso dei genitori e mantiene i minori nella struttura protetta.. Il Tribunale per i minorenni valuterà il ricongiungimento dopo il percorso psico-educativo dei genitori.. La Corte d’appello ha respinto l’istanza presentata dalla difesa, confermando che i minori legati al caso della famiglia nel bosco rimarranno alloggiati nella struttura protetta in cui si trovano attualmente. Il provvedimento giurisdizionale segna una linea netta sul fronte delle richieste di rilascio avanzate dai genitori, spostando ora il baricentro della decisione verso il Tribunale per i minorenni. La risoluzione del ricorso non implica la chiusura definitiva del legame tra i figli e i genitori, ma stabilisce condizioni molto rigide per un eventuale ritorno alla convivenza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso famiglia nel bosco: i minori restano nella struttura protetta Famiglia nel bosco, i bambini restano nella struttura - Storie italiane 05/12/2025 Notizie correlate Leggi anche: Famiglia nel bosco, la perizia gela i genitori: "Incapaci di crescere i figli. I bambini restino nella struttura protetta" Leggi anche: Famiglia nel bosco, a marzo la perizia sui bambini: avvocati chiedono di farla fuori dalla struttura protetta Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Famiglia nel bosco, la perizia: Sussiste incapacità genitoriale; Famiglia nel bosco, Nathan nella nuova casa: Disposti a tutto per i bambini; Quanta crudeltà contro i miei figli, la mamma della 'famiglia nel bosco' alla Camera; I genitori della famiglia nel bosco non idonei. Ma i consulenti della coppia attaccano: Perizia piena di errori. Famiglia nel bosco: gli audio dei bambini rivelatiFamiglia nel bosco, emergono gli audio dei bambini all'interno della casa-famiglia di Vasto, paura e mancanza degli affetti più cari, ecco cosa traspare. notizie.it Famiglia nel bosco, la Corte d'appello respinge di nuovo il ricorso: è improcedibile. Genitori e figli restano separatiLa Corte d’Appello dell’Aquila, ha rigettato il ricorso presentato dagli avvocati della famiglia nel bosco contro la decisione con cui il Tribunale per i ... ilmessaggero.it MattinaRai1. . Il caso della famiglia nel bosco. La psichiatra Simona Ceccoli, nominata dal tribunale per i minorenni dell’Aquila nell’ambito della consulenza tecnica d’ufficio sul caso, ha certificato che i due australiani non sono in grado di fare i genitori, non co - facebook.com facebook Torniamo in Italia. Guerra di perizie sul caso della #famiglia nel #bosco. Per la psichiatra del tribunale i genitori sono “immaturi e inadeguati”. “Un elaborato con errori di metodo”, la replica del consulente di parte. #Tg1 Elena Fusai x.com