Famiglia nel bosco a marzo la perizia sui bambini | avvocati chiedono di farla fuori dalla struttura protetta
Il tribunale di Trento ha deciso di spostare le perizie sui bambini della “famiglia nel bosco” fuori dalla struttura protetta, su richiesta degli avvocati, per garantire maggiore indipendenza e ridurre le pressioni sui minori. La decisione arriva dopo che i consulenti dell’Asl e delle parti hanno evidenziato come i piccoli manifestino segnali di disagio legati alla separazione dai genitori, e alcuni avvocati hanno sostenuto che il contesto attuale potrebbe influenzare negativamente le valutazioni.
Il 6 e 7 marzo si terranno le perizie sui bimbi della “famiglia nel bosco”. I consulenti dell'Asl e quelli di parti segnalano già il disagio dei piccoli per la separazione dai genitori.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su famiglia bosco
Famiglia nel bosco, i bambini restano nella struttura protetta: quattro mesi per la nuova perizia
L’ordinanza dei giudici ha confermato l’allontanamento dei bambini dalla famiglia nel bosco, mantenendo la struttura protetta.
Hanno diviso la famiglia nel bosco di Chieti: i bambini trasferiti in una struttura protetta
Argomenti discussi: Famiglia nel bosco, la relazione: La mamma è ancora ostile La difesa di Cantelmi: Non è solo colpa sua; Famiglia nel bosco, la zia: I bambini sono diventati violenti; Famiglia nel bosco, la Asl di Vasto chiede il ritorno a casa dei bambini: Serve stabilità affettiva; Famiglia nel bosco. Gli assistenti sociali: La mamma ancora ostile.
Famiglia nel bosco, come sarà il rudere ristrutturato (rispettando il loro stile di vita)PALMOLI Un procedimento giudiziario ancora aperto, costi legali che crescono e interrogativi che la famiglia del bosco continua a porsi. La mattina di Nathan è iniziata ... ilmessaggero.it
Famiglia nel bosco, scontro in studio tra Eleonora Daniele e Antonio Marziale dopo il messaggio di CatherineFamiglia nel bosco, scontro in studio a Storie Italiane tra la conduttrice Eleonora Daniele e l'ospite Antonio Marziale ... virgilio.it
Anche la Bruzzone contro la famiglia del bosco - facebook.com facebook