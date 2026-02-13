Famiglia nel bosco a marzo la perizia sui bambini | avvocati chiedono di farla fuori dalla struttura protetta

Il tribunale di Trento ha deciso di spostare le perizie sui bambini della “famiglia nel bosco” fuori dalla struttura protetta, su richiesta degli avvocati, per garantire maggiore indipendenza e ridurre le pressioni sui minori. La decisione arriva dopo che i consulenti dell’Asl e delle parti hanno evidenziato come i piccoli manifestino segnali di disagio legati alla separazione dai genitori, e alcuni avvocati hanno sostenuto che il contesto attuale potrebbe influenzare negativamente le valutazioni.